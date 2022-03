Aunque ya no se exige en espacios abiertos, muchos caleños prefieren seguir usando tapabocas

Desde el pasado 1 de marzo se puede salir a espacios abiertos en Cali sin usar el tapabocas.



No obstante, en las calles y parques de la ciudad este elemento de protección se sigue utilizando por parte de muchos ciudadanos.



Yurley Montero, habitante del sur de Cali, quien ayer disfrutaba respirar sin mascarilla, durante una caminata por el Parque del Perro, dijo que cada persona es libre de decidir si quiere usar o no el tapabocas, siendo consciente de que siempre va a ser una de las mejores formas de protección. “En mi caso solo lo uso cuando estoy rodeada de mucha gente, si no es así, si estoy sola y no tengo a nadie cerca que pueda significar algún tipo de contagio, simplemente lo guardo y ya está”, expresa.



Por otro lado, Didier Villalba, un ciudadano bogotano que ayer caminaba por el Bulevar junto al Río Cali, aseguró que no está de acuerdo con la medida de flexibilización adoptada por las autoridades de salud.



“Todavía debemos seguir cuidándonos, la pandemia no se ha ido y aún estamos todos en riesgo. El tapabocas ayudó para evitar la expansión del Covid-19, pero también para evitar la expansión de otras enfermedades. Por responsabilidad nuestra, por nuestros abuelos, por las personas vulnerables y por aquellos que aún no se han vacunado es mejor seguirnos cuidando y usarlo a pesar de lo que han dicho los expertos sobre la inmunidad de rebaño. Basta con mirar alrededor para darse cuenta de que la gente lo sigue utilizando, quieren continuar con el autocuidado”, expresó Didier.

Lea además: Valle del Cauca reportó 124 nuevos casos y dos muertes por covid-19 este jueves

Este mismo panorama de los que usan el tapabocas en espacios abiertos, y los que no, como ya es permitido, se repite en los diferentes parques y calles de la ciudad de Cali como El Ingenio, el Bulevar, la Plaza de Caycedo, el Corredor Verde, así como en los diferentes barrios de la capital del Valle.



Es importante resaltar que aquellas personas que no se hayan aplicado ningún biológico contra el covid o que sólo tengan la primera dosis (exceptuando a Janssen por requerir una única aplicación) no podrán disfrutar de la flexibilización de la medida, según las directrices del Ministerio de Salud.



Asimismo, a los ciudadanos que presentan cuadros respiratorios o que se encuentran enfermos se les recomienda seguir con el uso de la mascarilla en cualquier espacio.



Frente a la duda de algunos caleños sobre cómo identificar qué lugares son válidos como ‘espacios abiertos’, la especialista en epidemiología, Lyda Osorio, mencionó que se puede retirar la mascarilla si se recibe viento.



“En un centro comercial, si hay un espacio abierto no es necesario el tapabocas, sin embargo, si el lugar es cerrado o se entra a un almacén sí debe usarse”, dijo. Igual pasa en colegios, si los estudiantes están en espacios abiertos no sería necesario, pero en el salón o la biblioteca, sí.

El Ministerio de Salud aclaró que por espacio abierto se entiende un lugar que no tiene techo. Un estadio podría ser ejemplo, sin embargo, recomiendan, que así se esté al aire libre, pero si hay una aglomeración de público, tipo conciertos, o partidos de fútbol, se debería usar la mascarilla.



Por ahora, la gran mayoría de habitantes de la capital del Valle disfrutan de salir a la calle como antes de pandemia, sin preocuparse por accesorios como la mascarilla.

A tener en cuenta...

-Son 18 los municipios en el Valle del Cauca que pueden dejar de usar de manera obligatoria el tapabocas en espacios al aire libre, en especial en el norte del Valle. Sin embargo, ya hay otros 9 que están cerca de lograr el 70% de vacunación anticovid con esquemas completos, porcentaje que pide el Ministerio de Salud Nacional para acoger la medida.



-El mapa de esquemas completos en el departamento está así: Vijes con el 69.86% de población vacunadas con segunda dosis; Guacarí con el 69.71%; Bugalagrande con el 69.17%; Alcalá con el 67.22%; La Unión con el 65.88%; Ginebra con el 65.47%; Trujillo con el 64.62%; Zarzal con el 62.08% y La Cumbre con el 61.31%.