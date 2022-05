¿Están los caleños satisfechos con su vida? Esto reveló el Dane

El 80 % de los hogares caleños aseguran que consumieron al menos tres comidas diarias durante los últimos siete días, o sea, siete puntos porcentuales más que el promedio nacional, según la reciente encuesta de Pulso Social del Dane para el trimestre febrero-abril del 2022.



Este panorama es un poco más positivo frente a los trimestres anteriores, en los que el porcentaje de hogares de la ciudad que tuvieron tres comidas fue de 77 % y 79 % (ver gráficos).



Sin embargo, otros datos de la encuesta muestran que el 51 % de los caleños creen que la situación de sus hogares está peor o mucho peor comparada con la de hace 12 meses. En esta oportunidad, el indicador aumentó 10 % respecto a la misma percepción que se tenía para septiembre del 2021.



Asimismo, el Dane también preguntó sobre cómo consideraban los caleños que será la situación de su hogar dentro de un año: solo el 33 % respondió “mejor” o “mucho mejor”, un panorama no muy alejado de la realidad nacional, donde la misma respuesta fue del 30,3 %.

Bajo este escenario se destaca que el 38 % de las personas de la ciudad aseguraron que se sienten satisfechas con su vida, y el 39 %, un poco satisfechas.



Un cifra que da una mirada más positiva de la situación de la ciudad es si las personas creen que tienen mayores posibilidades de comprar alimentos y ropa. El 52 % de los encuestados en Cali respondió que, en efecto, tiene esas facultades, lo que implica un incremento de cinco puntos porcentuales respecto al trimestre de octubre y diciembre.

“La inflación afecta con mayor fuerza a los hogares de ingresos bajos. Así, el panorama de este año no es muy bueno”, Julio C. Alonso, economista.

Asimismo, el 8,25 % de los consultados señaló que tiene posibilidades para ahorrar parte de sus ingresos, es decir, 1 % más que el total de respuestas a nivel nacional.



Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, comentó que si bien ha habido un descenso en el número de desempleados en, aproximadamente, 19 mil personas en los primeros meses de este año frente al anterior, aún hay 161 mil caleños que no logran ocuparse.



“Si a esto le sumamos la aceleración de la inflación, tenemos una situación complicada para los hogares caleños. Sin embargo, en el segundo semestre de este año deberíamos ver una desaceleración de la inflación que dé un respiro a los bolsillos de los hogares”, opinó el economista.



Para este académico, en lo que resta del año es “importante generar políticas públicas que den confianza para la inversión del sector privado, de tal manera que se pueda acelerar la creación de empleo. También es necesario mantener y reforzar la política asistencial a los hogares con menores ingresos”.



Para Lina Orozco, politóloga de la Universidad Javeriana de Cali, es cierto que preocupa que la mitad de los hogares califiquen como “peor” su situación respecto a hace un año, pero se trata de percepciones que se deben contrastar con datos objetivos, que muestran que ha habido una importante reactivación.



“No es un misterio el impacto que tuvo la pandemia en la economía, pero podemos ver que el empleo se viene recuperando, sin fuertes recesiones como se evidenciaron en otras partes del mundo”, comentó Orozco.

Sin embargo, planteó el reto de reducir la inflación, que en abril llegó a

9,23 %, la más alta de las últimas dos décadas, según el Dane.

Otros datos

Según la encuesta Pulso Social del Dane, el 52,3 % de los residentes de Cali respondió que trabajar fue la actividad con la que ocupó mayor parte del tiempo en los últimos siete días. De esta porción de personas, apenas el 7,6 % afirmó que laboró de manera remota, lo que podría referirse al regreso de la presencialidad en las empresas.



El Dane también indicó que un 28,4 % de los caleños dedicó mayor parte de su tiempo a estudiar.



Un dato revelador de la percepción de inseguridad en la capital del Valle fue que el 28 % de las personas afirmó que no sale sola en la noche y el 47 % se siente inseguro o muy inseguro caminando solo en su propio barrio.

Panorama covid

La disminución del impacto del Covid-19 en los últimos días ha bajado la alerta o temor que tenían los caleños de contraer el virus: el 47 % está algo preocupado de contagiarse o volver a ser un caso positivo, pero el 37 % manifestó no estar nada preocupado y solo el 7,5 % dijo estar muy preocupado.



De igual forma, se destaca una mayor adherencia a la vacuna anticovid, pues dentro de los caleños que aún no se han inmunizado, el 79 % comentó que estaría dispuesto a acceder al biológico, mientras el 20 % indicó que no lo haría.



La Encuesta Pulso Social también le preguntó a los caleños si estarían dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional (tercera dosis) y el 74 % respondió que sí. Es decir, la ciudad tiene el gran reto de incrementar esta cobertura, que hace poco llegó a un 40 % y que permitió que se levantara el uso del tapabocas en espacios cerrados.

Más cifras

El 18,7 % de los caleños afirmaron haber recibido ayudas de programas de asistencia social de instituciones públicas y privadas.



El 94,4 % respondió que los niños y adolescentes de su hogar estudian, ya sea en preescolar, colegio o universidad.



Mientras el 20 % de las mujeres caleñas dijeron sentirse sobrecargadas con tareas del hogar, eso solo pasó en el 7,8 % de hombres.