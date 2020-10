Establecen protocolo sanitario para parques de atracciones en Cali durante la pandemia

Erika Mantilla

Luego de establecer el protocolo de bioseguridad para parques de diversión en Cali, la Alcaldía autorizó su funcionamiento en la ciudad.



El River View Park, ubicado en la Calle 5, entre carreras 48 y 50, es el primero en abrir sus puertas. Empezó a recibir visitantes en la tarde de este 24 de octubre y operará durante los siguientes meses.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, explicó que también están autorizados parques infantiles en centros comerciales, siempre que se garantice en ellos el protocolo sanitario.



Con este aval, la Administración Municipal continúa incentivando la reactivación económica durante el aislamiento selectivo por el covid-19, garantizando que se cumplan las determinaciones del Gobierno Nacional para esta fase de la pandemia.



Entre las medidas están un tamizaje virtual, el uso obligatorio de tapabocas y garantizar el distanciamiento social.

Controles

Al ingreso se realizará una encuesta para detectar posibles síntomas asociados al coronavirus o situaciones de riesgo.



También se tomará la temperatura de cada visitante y se realizará la desinfección de prendas.



El uso de tapabocas es de carácter obligatorio en todo momento, así como el distanciamiento físico entre grupos.



Una patrulla realizará recorridos constantes en el parque para garantizar que se cumplan las medidas.



Al finalizar los ciclos de cada atracción se procederá con la desinfección de las máquinas.



Hay instaladas doce estaciones de desinfección, que cuenta con agua, jabón y desinfectante.



Se acondicionaron los accesos a las máquinas con distanciadores verticales para evitar aglomeraciones en estos puntos.

Lo que debe hacer

La boletería podrá comprarse de manera digital, a través del portal www.mundoboletos.com, para evitar aglomeraciones en las taquillas.



Se deberá responder una encuesta de tamizaje digital, una vez hecha la compra a través de este medio.



Se establecieron horarios, a partir de las 4:00 p.m., para no exceder el límite en el aforo.



Durante la visita se debe hacer uso de las estaciones de desinfección instaladas por todo el parque.



Quienes deseen adquirir entradas en el parque podrán hacerlo, dependiendo de la disponibilidad por el número de visitantes. Para ello han dispuesto un equipo que facilitará la compra.

"Responsabilidad compartida"

Tanto el funcionario como los administradores insistieron en la importancia del autocuidado para seguir velando por la salud pública.



"La pandemia aún no se acaba. Poner en operación un parque no es solo responsabilidad de los empresarios, implica el compromiso de sus usuarios también. El ciudadano que venga debe estar dispuesto a cumplir todas las reglas", enfatizó Dranguet.



Dijo que la continuidad de este tipo de actividades recreativas en Cali, dependen de la responsabilidad de ambas partes. "El uso constante del tapabocas, la distancia física, el lavado frecuente de manos, son fundamentales", recordó.



Aseguró que habrá visitas periódicas para garantizar que no se relaje el cumplimiento de estas medidas.

River View Park es una empresa vallecaucana, con más de 60 años de experiencia, avalada por las asociaciones nacionales y e internacionales de parques de atracciones. Es el primero de su tipo autorizado en Colombia para operar en esta fase de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Genera cerca de 200 empleos directos en la ciudad, y aproximadamente unos 200 indirectos. La expectativa es brindar servicios de recreación a unos 5.000 visitantes.