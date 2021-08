Cali está a la espera de más dosis para seguir con buen ritmo de vacunación

A pesar de que la vacunación en el departamento y la ciudad ha avanzado a buen ritmo según las autoridades, la disponibilidad de biológicos en Cali está disminuyendo, hasta tal punto de contar con pocas existencias tanto para primera dosis como para completar el esquema de inmunización.



De hecho, de las 144.000 vacunas de Moderna que fueron entregadas a la ciudad hace dos semanas, únicamente hay disponibles alrededor de 7.500, además de poseer muy pocas existencias de Pfizer para segundas dosis, según lo manifestó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



“Infortunadamente tenemos escasez de vacunas en este momento en la ciudad, ya las 144.000 vacunas que nos dejaron de Moderna hace dos semanas prácticamente se han acabado, hasta la mañana de hoy (11 de agosto) alrededor de las 7 de la mañana nuestros inventarios dicen que teníamos alrededor de 7.500 o 8.500 vacunas en Cali, las cuales se estarían agotando el día de hoy (ayer)”, advirtió Torres.



Situación que obligó a la Secretaría de Salud a pausar el funcionamiento de dos de los megacentros de vacunación de la ciudad, sin embargo, los demás seguirán en servicio.

“Por tal motivo algunos megacentros como (la plazoleta) Jairo Varela y el Sena estarán cerrados por esta contingencia y pues volverán a abrir cuando tengamos suficiente biológico, los demás están abiertos y quiero aclarar que lo estarán haciendo hasta agotar existencias”, informó la Secretaria.



De igual manera, la jefe de despacho anunció que esta cantidad de biológicos es muy probable que se acaben en lo que queda de esta semana, por lo que, el directorio de vacunación o el funcionamiento de los megacentros están sujetos a este evento.



Sin embargo, Torres entregó un parte de tranquilidad a la población de la ciudad, al manifestar que el Ministerio de Salud ya está al tanto de la situación y que están a la espera de la llegada de estos biológicos para no detener la vacunación en Cali.



“Es importante mencionar que estamos a la espera de este biológico para dar continuidad y para responderle a la comunidad, además de esto decir que el Ministerio ha informado en ocasiones anteriores que hasta en 56 días no se pierde la eficacia o la efectividad de la vacuna, así que hay que tener un poco de paciencia, esperamos obtener este biológico durante esta semana”, expuso.



Ante esto, el doctor Jorge Revelo, coordinador de emergencias de la Clínica Versalles, opina que “todos debemos ser conscientes de que estos biológicos tienen una gran demanda a nivel mundial y que Colombia, desafortunadamente, ha sido de los últimos países en acceder a ellos y nuestro programa de vacunación empezó tarde”.



Además, agregó que, debido a la apertura de vacunación a población joven, esta demanda ha ido aumentando y que espera que el gobierno nacional haga lo posible para garantizar la disponibilidad de vacunas.



“Probablemente el nivel de aceptación a los problemas de vacunación de los jóvenes es distinto al de las personas mayores y eso por supuesto ha hecho que exista una mayor demanda sobre ellos, deseamos que el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud pueda hacer las gestiones pertinentes para que el plan de vacunación continúe en el ritmo en el que veníamos en las últimas semanas para poder alcanzar esa anhelada inmunidad de rebaño”, expresó Revelo.



Cabe recordar que, actualmente la ciudad cuenta con más de un millón de personas que se han inmunizado, de las cuales alrededor de 680.000 cuentan con su esquema de vacunación completo. Sin embargo, esta es una cifra que, según la Secretaria Torres, no debe dar pie para descuidar los cuidados frente al Covid-19, ya que, poco a poco la ciudad y el departamento están disminuyendo en cifras negativas.



“Sabemos que aunque tengamos el esquema de vacunación completo debemos seguir adhiriéndonos a los protocolos de bioseguridad, debemos de seguir cuidándonos, evitar aglomeraciones y evitar cualquier contacto que nos traiga riesgo. Sabemos que hay una variante que está circulando ya en nuestra ciudad y que nos puede ocasionar un alto número de casos que esperamos que, con el esquema de vacunación que tenemos y trabajando fuertemente, no se vea reflejado en la ocupación de UCI en los próximos picos, el riesgo continúa y debemos de seguir cuidándonos, ese es el mensaje”, aseveró la funcionaria.



Por otra parte, desde la Secretaría de Salud de Valle del Cauca, se enfatiza la importancia de la disponibilidad de biológicos, y más ahora debido al anuncio del Ministerio de Salud que expone que la inmunidad de rebaño únicamente se lograría con el 90% de la población inmunizada.



“Siempre la inmunidad de rebaño se consigue por encima del 90% de la vacunación de una población, nosotros pensábamos que si el mundo entero lograba detener el virus la inmunidad del 70% iba a ser suficiente, pero ante la resistencia de la vacuna de los grandes países a nosotros nos toca subir para poder garantizar que no circule en el país, entonces casi todo debemos estar inmunizados”, explicó María Cristina Lesmes, titular de Salud departamental.



Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con alrededor de 8.863 biológicos para primeras dosis y 65.817 para segundas dosis, cifras dentro de las cuales no hay existencia de Moderna para segundas dosis y destaca la escasez de biológico Sinovac en general.