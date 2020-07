"Es necesario analizar el aislamiento focalizado en Cali": Carlos Fernando Motoa

Natalia Moreno Quintero

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa fue unos de los principales críticos de las sesiones virtuales en el Congreso de la República, por considerar que esta modalidad violaba la normatividad vigente.



Por eso, cree que con el fallo de la Corte Constitucional que tumbó las sesiones no presenciales, se debe regresar a legislar desde el Capitolio.



“Por supuesto que existe algún riesgo con el aumento de la propagación del virus, pero con los mecanismos y las medidas de bioseguridad creo que se puede cumplir con esa labor constitucional”, dijo.



Motoa consideró irresponsable el anuncio del uso de la Ivermectina en el tratamiento del covid en el Valle del Cauca e insistió en la necesidad de una cuarentena estricta y focalizada en el departamento.

Usted advirtió desde el inicio de las sesiones virtuales en el Congreso de la inconstitucionalidad de estas, ¿el fallo de la Corte le dio la razón?

Sí, yo venía advirtiendo que se desconocían varios principios constitucionales con esa decisión de la Mesa Directiva de convocar a sesiones virtuales, como el principio de legalidad, se vulneraba el principio de representación, se vulneraba también el principio de supremacía normativa. La Mesa Directiva del Senado solo se fundamentó en el Artículo 12 del decreto 491, que establece sesiones virtuales para todas las corporaciones públicas y, por supuesto, eso también era una injerencia de una rama del poder público a otra rama del poder público, que fue lo que la Corte dictaminó en la sentencia.

He sido un crítico de las sesiones virtuales porque, entre otras cosas, creo que el Congreso en este episodio dramático de la crisis por Covid-19 ha podido presentar más propuestas, más debates de control político, ser más proactivo y eso necesariamente se da en la presencialidad en el Congreso de la República.

Pero sí cree que son convenientes las sesiones presenciales, más cuando ya se han conocido varios casos de contagios en el Congreso?

Mire lo paradójico, se han tenido noticias de siete u ocho congresistas con Covid-19 y el Congreso ha estado sin sesiones presenciales, así que no es el riesgo por las sesiones presenciales. Por supuesto que existe algún riesgo con el aumento de la propagación del virus, pero con los mecanismos y con las medidas de bioseguridad creo que se puede cumplir con esa labor constitucional.



Se dice que al interior de Cambio Radical se ha librado una guerra silenciosa para que Arturo Char retire su candidatura a la presidencia del Senado...

Creo, sinceramente, que el tema quedó aclarado, hay unidad de partido en apoyar y rodear a Arturo Char como presidente del Senado. Lo conozco hace muchos años, llevo cerca de tres periodos compartiendo con él en el Congreso de la República y puedo mencionar que Arturo Char es un hombre bien intencionado, es un buen compañero y creo que va hacer un papel importante en el Senado de la República. Por supuesto que tendrá que tener un liderazgo y un carácter que va a demostrar. Es el momento más importante del Congreso de la República lo que vendrá en la legislatura que inicia este 20 de julio.



Hizo mucha bulla el episodio en el que en una sesión virtual, el congresista Fabián Castillo no se percató de que tenía el micrófono abierto y lo insultó a usted, ¿hablaron de eso, hicieron las paces?

La verdad no he tenido conversación nuevamente con el presidente de la Comisión Séptima. Digamos que son estilos de actuación y criterios de cómo se debe actuar en los debates de control político. Mis argumentos, precisamente, en esa sesión de la Comisión Séptima tenían que ver sobre cuál era el soporte constitucional para establecer la votación de proyectos en esa comisión. Ante la falta de argumentos recurre a los insultos y hoy puedo celebrar el que la Corte Constitucional me dio la razón, no solamente en lo que mencioné en esa sesión, sino en el escrito, porque tengo que recordar que presenté escrito ante la Corte sobre mis argumentos de lo que consideraba violatorio de la Carta Política en las sesiones virtuales.



¿Cómo ha visto la gestión del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y de la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán?

Me parece que el Alcalde ha tenido una actuación teatral, ha sido errático y lo digo con los siguientes argumentos: al tema del piloto para poder generar apertura a los restaurantes le faltó planeación y le faltó lo más importante que es tener esa armonía con el Gobierno Nacional, Ministerio de Interior y de Salud para poder habilitar ese plan, eso generó una desazón e incertidumbre en el gremio de restaurantes, pero también en la ciudad.

Lo digo también porque al comienzo de esta pandemia habló de la posibilidad de la asesoría de médicos cubanos, habló del interferón y lo presentó como una gran propuesta. Por otro lado, El tema del pico y cédula en Cali se convierte en una odisea entenderlo cada semana que es modificado.



¿Y la Gobernadora?

Tengo que reconocer que se ha venido preparando en lo que es la adecuación de unidades de cuidados intensivos, también con el apoyo del Gobierno Nacional. Eso da un compás de espera y de apoyo en lo que viene siendo ahora la saturación de los cuidados intensivos.

Preocupa, y hay que decirlo con sinceridad, esos señalamientos y esas noticias de corrupción que vienen ocurriendo de manera periódica alrededor del equipo de colaboradores de la Gobernadora del Valle, hechos que, por supuesto, hacen perder confianza de los vallecaucanos en los gobernantes.



¿Por qué se ha mostrado crítico con el anunció de que se usará ivermectina en el tratamiento del coronavirus en el Valle?

Es que del interferón, ahora se pasa a la ivermectina. Lo que he venido cuestionando es que me parece una falta de responsabilidad de parte del Alcalde, particularmente, es que hace este anunció ante los medios de comunicación sin que todavía exista evidencia científica sobre la efectividad de este medicamento para contrarrestar los efectos del Covid-19. No existe, lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho el Ministerio de Salud, y entre la trayectoria que tiene el Ministro de Salud y la trayectoria que tiene el Alcalde de Cali, confío en la experiencia y en los comentarios que realiza el Ministerio de Salud.



Usted ha dicho que el Valle es una de las regiones que debería replicar la cuarentena estricta que implementó Bogotá, ¿es lo más conveniente en este momento?

​

Tenemos varios indicadores hoy: el Valle es la tercera región del país con mayor número de contagios; tenemos el 10 % de los fallecimientos por Covid-19 en el país; tenemos las unidades de cuidados intensivos saturadas; es la región que más pacientes con Covid-19 tiene en unidades de cuidados intensivos.

Lo que he venido proponiendo es establecer unas medidas de aislamiento focalizadas, pero estrictas, muy similar a lo que está ocurriendo en Bogotá. Eso creo que es necesario analizarlo y aplicarlo en Cali y en algunos municipios del Valle.

No hablo de confinamiento generalizado porque puede y tener unos efectos adversos en la economía y en el empleo, hablo de que se deben tomar ya esas decisiones de aislamiento focalizado y estricto, porque sino nos va a tocar llegar a la aislamiento generalizado y obligatorio como ocurrió al inicio de esta pandemia y es lo que tenemos que evitar.

Nueva legislatura

”Va a ser una legislatura donde la Comisión Séptima, a la cual pertenezco, va a tener mucha importancia. El Gobierno tendrá que presentar la reforma laboral, que es una necesidad.



La reforma a la salud ya se viene analizando por parte del Ministro de Salud y el Presidente de la República, el borrador se presentará en la próxima legislatura. Vendrá también la discusión de la reforma pensional, tres temas fundamentales.