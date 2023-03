En vísperas de Semana Santa sensibilizan sobre el tráfico de fauna silvestre en Cali

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, realizó un operativo de simulación en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el cual decomisaban carne y pieles de fauna silvestre de un supuesto traficante.



El acto se hizo con el fin de concientizar a los viajeros sobre la importancia de acabar con estas conductas ilegales de cara a la Semana Santa, fecha en que aumentan los viajes, así como para dejar claro que estos animales silvestres no están preparados para la vida doméstica.



“La temporada de Semana Santa se acerca y, asimismo, el número de viajeros por este terminal aéreo, por ende, estaremos muy alerta con controles de entrada y salida; recordemos que los animales de la fauna silvestre no son mascotas”, manifestó Grace Vélez Millán, directora territorial de la CVC regional Suroriente.



La Ley 1333 de 2009 sostiene que las personas que sean aprehendidas con estos animales enfrentarán un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental y podrían, incluso, ser condenadas a 12 años de prisión.



La autoridad ambiental aseguró que aplicará estas medidas en caso de ser necesario, también que estas labores de control han permitido que el tráfico de fauna silvestre mantenga el porcentaje de disminución de casos.



De igual manera, se explicó que estas actividades de sensibilización se realizan de forma constante en el aeropuerto para mostrar la realidad que viven muchos animales, y que se seguirán haciendo.