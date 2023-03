Un problema de no acabar: siguen quejas por irregularidades del PAE en Cali

El Programa de Alimentación, PAE, sigue generando polémica en la ciudad debido a que se han reportado algunas quejas por presuntas irregularidades en la prestación de este servicio.



El más reciente caso se dio a conocer por cuenta de la concejala Ana Erazo, quien denunció que en varios colegios se estarían dando a los estudiantes alimentos ultraprocesados “sin el contenido nutricional que requieren los niñas y niños en pleno desarrollo físico y cognitivo”.



Asimismo, indicó que los operadores que estarían entregando estos alimentos son la Unión Temporal Proyectando Futuro 2023, Consorcio Valle Solidario 2023 y la Fundación Acción por Colombia.



Lea además: Entre el brillo y el abandono: las dos caras de la nueva realidad que vive el centro de Cali



Cabe recordar que no es la primera vez que se presentan estos cuestionamientos al Programa.



El mes pasado, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo informó que se estaban entregando alimentos en mal estado y la Asociación Sindical de Educadores del Valle sostuvo que estaban sirviendo porciones muy pequeñas a los estudiantes.



Al respecto, Mario Hernán Colorado, subsecretario de Cobertura Educativa de Cali, explicó que en algunos colegios se entregan los alimentos del PAE en la modalidad industrializados, donde todos los operadores deben cumplir con unos parámetros de las fichas técnicas con la resolución dada por la ‘Unidad de Alimentos para Aprender’, en la cual los nutricionistas e ingenieros de alimentos encargados revisan que se cumplan.

La concejal Ana Erazo denunció que hay algunos alimentos ultraprocesados que son altos en niveles de azúcar para los estudiantes. Foto: Suministrada por Ana Erazo

“En efecto se están cumpliendo todas las condiciones de complemento nutricional del aporte del 20 % de lo que debe ser el porcentaje de calorías, proteína y todo lo que debe cumplir”, dijo el funcionario.



Agregó que “puede parecer para quienes no manejan el tema nutricional que los alimentos entregados estén muy cargados de dulces, pero la garantía del seguimiento que se hace es que cumple con los requerimientos nutricionales de las respectivas fichas técnicas”.



Por su parte, Flor Iveth Latorre, nutricionista del PAE, aclaró que en la modalidad de industrializados el componente proteico no está presente debido a que la misma logística de esta modalidad que no permite preparaciones en sitio.



Lea también: Proyecto busca convertir al centro de Cali en el nuevo distrito de rumba de la ciudad



“Tienen que llegar unos alimentos ya listos para el consumo, que sean de una larga vida útil, entonces tienen que ser alimentos que no requieran cadena de frío, por lo que nos limita mucho en la variación”, indicó.



Ante esto, Ana María Ángel, especialista en nutrición, expuso que una opción para evitar que estos alimentos industrializados estén ultraprocesados, se deben crear alianzas con las industrias alimenticia de la región para que realicen productos con línea institucional.



“Se puede reunir a los que manejan la industria alimenticia de la región presentarles en qué consiste el PAE, para que al momento de realizar los alimentos industrializados reduzcan las cargas de azúcares y así sea adecuada para los estudiantes y con eso reducimos la entrega de productos ultraprocesados que son nocivos para los niños cuando tienen una carga de alta de azúcar, de sodio o de grasas saturadas”, explicó.



Además, la especialista en nutrición agregó que de esta manera los operadores y las industrias de alimentos podrán aportar a una alimentación mejor.



“Es una forma que permite que la industria y los operadores aprendan, entiendan y cuando se postulen no lo hagan solo para ganarse un proceso sino para brindar un servicio de calidad y que los niños puedan consumir productos cada vez más saludables”.