¿En qué va el Tren de cercanías?, esto dice ProPacífico

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La pandemia cambió la agenda de todos, incluso de los megaproyectos de la región como el tren de cercanías, el reforzamiento del jarillón del río Cauca y la conformación de un área metropolitana para Cali y sus municipios vecinos.



No obstante, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, es optimista y sostiene que estas iniciativas siguen con paso firme y que deben continuar con apoyo decidido para que en el corto plazo no nos estanquemos como región. Aquí el balance de estos proyectos.

¿Hoy, tras el golpe de la pandemia, cómo van los grandes procesos que acompaña ProPacífico, como el tren de cercanías?

​

La pandemia claramente cambió muchas cosas, pero la pandemia no debe sacarnos de los proyectos y de la ruta del desarrollo, porque la agenda es gigante y lo más importante es que con todo y pandemia, esos planes no pararon ni un segundo.



El tren de cercanías, como todos saben, el año pasado entregó la prefactibilidad y todo el 2020 nos dedicamos a estructurar la factibilidad y contratarla. Yo sé que a las personas les parece eterno, pero los retrasos en lo público no siempre significan corrupción e ineptitud, sino que es lo que se necesita para que haya un proyecto bien hecho. No podemos olvidar que son 75 kilómetros que van a ser estructurantes para nuestra región.



El año pasado se hicieron varias cosas: la primera fue definir que se empezará por la línea Cali - Jamundí; el segundo es que ya tuvimos el apoyo del Gobierno, de los recursos tanto de Jamundí como de Cali, y con la Gobernación arrancar esta factibilidad; y tercero, se estableció la gerencia transitoria, que es muy importante para la constitución y lo que se hará este año es estructurar la autoridad de transporte y el ente gestor que va a ser el dueño y operará y construirá el tren de cercanías. Este ente gestor básicamente será el Metrocali del tren de cercanías.

"En el caso de las vacunas junto con la Andi nos estamos sentando con las secretarías de Salud para darles un poco de visión de estas mega logísticas, para ver cómo podemos ayudar en esa multiplicación en el ritmo de los procesos".

¿Cuándo entregarán la factibilidad del proyecto y cuándo empezarán obras?

​

La factibilidad se demora entre 20 meses y 24 meses. Estamos hablando de que el próximo año no vamos a tener resultados completos de factibilidad; y para la pregunta del millón, siempre hemos hablado del 2023, seguimos trabajando para que en ese año esté la primera piedra.

¿De dónde saldrá el dinero para financiar el tren?

​

Lo que tenemos que hacer desde ya, y es una de las tareas de este año, es empezar a insistir al Gobierno de invertir en esto e ir entregando los informes intermedios de la factibilidad y que el Gobierno sepa que se viene el proyecto.



La prefactibilidad hablaba de $1.9 billones y ellos ya lo saben, y eso también hace que sea muy importante. Hay que explicar que la entidad encargada de hacer la factibilidad del tren es la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, que hace parte del Ministerio de Hacienda y tenemos esta comunicación. Entonces la respuesta es que los recursos se sacarán de la ley de metros (70 % los pone el Gobierno y 30 % los Municipios) desde ya hemos estado insistiendo al Gobierno para que los reserven.

Hay sectores que dicen que para qué el tren de cercanías, si ni siquiera el MÍO está bien...

​

Si no trabajamos ahora en el tren de cercanías en dos años será tarde, entonces ahí sí nos dirán ‘que en Cali nunca pasa nada’, las cosas hay que planearlas.... Tenemos que preguntarnos e insistir y contribuir a la solución conjunta, preguntarnos qué pasa con el tema financiero, qué pasa con la dificultad de la pandemia, qué pasa con ese transporte de calidad, qué pasa con la piratería. Los recursos para la troncal oriental fue la supernoticia que nos dejó el plan desarrollo el año pasado y que permitirá tener más demanda para este sistema, para que el oriente pueda conectarse con el MÍO.

¿Por qué la Alcaldía y operadores no llegan a un acuerdo sobre cómo salvar el MÍO, ya que está en sus niveles más bajos con 180.000 pasajeros diarios?

​

Preocuparse por el MÍO tiene que ser una obsesión de todos los caleños, este no solo es un tema de la Alcaldía o de Metrocali o de solo los operadores, porque si no hay MÍO, los que van a tener problemas son los ciudadanos.



Aquí el trabajo tiene que ser conjunto, articulado, tiene que ser una conversación franca entendiendo los diferentes puntos de vista. Yo creo que aquí tampoco uno puede perder de vista que la pandemia sigue en unas dificultades y unos retos, pero tampoco poder olvidar que el sistema tenía otros retos más complicados como nuevamente mejorar el servicio en esa última milla, ese transporte de calidad, porque hay que atraer a los pasajeros con buen servicio y no simplemente porque la gente se suba. Creo que las conversaciones se están dando y el llamado siempre ha sido a que tenemos que pensar en el MÍO y en la ciudad.

"Hay muchas cosas por hacer y cantidad de cosas que no pasan tan rápido como uno quisiera, pero lo importante aquí es que, sí están andando los proyectos",

María Isabel Ulloa.

Otro proyecto en el que ustedes hacen acompañamiento es el reforzamiento del jarillón del río Cauca, ¿cómo va el proyecto?

​

En el jarillón nosotros cumplimos un rol de supervisión. Este es un proyecto liderado por la Alcaldía, es un proyecto que va muy avanzado, se han reforzado 18 kilómetros de los 26 kilómetros la tarea ha continuado sin parar un segundo. Todas las obras del Jarillón están proyectadas para ser terminadas en el 2022.

¿Cuál debe ser el papel de Cali para articularse con los municipios vecinos y por fin definir un área metropolitana para la capital del Valle? Esta es una iniciativa que lleva décadas y que no se consolida...

​

La pandemia llegó y nos desubicó un momento, pero las cosas no han parado y todo el año pasado los mandatarios se dedicaron a hacer sus planes de desarrollo donde tuvieron que ver la pandemia como una circunstancia a tratar, pero que eso no impidió un trabajo muy importante en planeación dónde se organizaron a través de una reunión en una mesa de todos los secretarios de Planeación, en los que priorizaron 6 proyectos y que se van a realizar en los próximos cuatro años y los proyectos son: el Tren de Cercanías, la recuperación del río Cauca, otro tema tiene que ver con la información en Catastro y por último, las ciclorrutas que son importantes.



Todos hemos trabajado y los mandatarios han comprendido que, aunque actualmente no somos una área metropolitana, si no nos articulamos simplemente vamos a perder una oportunidad gigante, de darle una buena oportunidad de vida a nuestros ciudadanos. Y esto lo hemos visto cuando la Gobernadora y los alcaldes han salido a tomar medidas conjuntas frente a la pandemia y eso es un poco a lo que tenemos que llegar.

¿Sinceramente usted cree que en un futuro cercano se pueda dar luz verde al área metropolitana o se va a quedar como un deseo y en buenas intenciones?

​

En esto no hay que tener afanes. De nada sirve presionar un área metropolitana si no estamos listos en lo político, desde lo ciudadano y desde muchas esferas. Entonces yo creo que parte de la buena experiencia que hemos tenido, significa que hay que trabajar por proyectos y tener un área metropolitana de transporte, el tren de cercanías va a ser un proyecto muy completo, y veremos cómo nos va con eso. Además, yo creo que el área metropolitana va a llegar sola porque va a ser una necesidad, y poco a poco nos daremos cuenta que no es tan difícil, que se puede hacer.

“El mensaje de que todo está mal no nos va ayudar, al contrario, nos deja en lo malo. Por supuesto hay cosas muy complicadas y nada es fácil”.

¿Cuál es el trabajo que está haciendo ProPacífico a través de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS?

​

Los ODS son la agenda internacional de desarrollo. El mundo dijo que hay cosas que no pueden seguir pasando en términos de desarrollo y debemos ponernos unas metas. Entonces Colombia dijo que está listo para aportar a esas metas y estamos de acuerdo en que tenemos que hacer que todos los niños tengan educación, no podemos tener más mamás que mueren en el parto, queremos ciudades ambientalmente amigables, entre muchos otros objetivos.



Esto no se cumple si tenemos solamente la conversación formal, es necesaria la conversación práctica. Y es que muchos hablan de los ODS, de que esa es una agenda que nadie conoce, y no es así; es la que todos tenemos y queremos, es la gran agenda de desarrollo y ¿quién no está de acuerdo de que tengamos que trabajar para que todos nuestros niños tengan educación de calidad? ¿A quién no le parece consistente que nuestras ciudades sean ambientalmente sostenibles? O, ¿quién piensa que está bien que haya mujeres que mueren en el momento del parto? En eso es que tenemos que trabajar todos.



Nuestra tarea y un poco la conversación en la que está ProPacífico, que empezó también el año pasado con los planes de desarrollo territoriales, es incluir esos objetivos, y plantear en qué estamos y a dónde vamos a llegar. Lo que ha hecho ProPacífico es hacer un índice para saber cómo están los municipios en todos esos ejes de los ODS para poder tener capacidad de medirnos en saber dónde estamos.

De los indicadores ODS, ¿en cuál es en el que estamos más atrasados en el Valle?

​

El tema de educación es claramente uno de los que no puedo decir que estemos más atrasados, pero que definitivamente nos falta mucho por hacer.

Hablando de Cali, algunos gremios sostienen que la actual Alcaldía no los está escuchando, ¿usted qué cree que hace falta para que haya conexión con el sector empresarial?

​

Aunque yo no representó los gremios, ellos tienen un rol particular que es luchar por los bienes particulares de las empresas, nosotros lo que tenemos es otra misión, pero igual sí nos apoyan empresas. Yo creo que mi mensaje es que no podemos quedarnos en lo que ha pasado, sino en lo que viene.



Creo que estas últimas semanas hemos tenido reuniones muy importantes con el alcalde Jorge Iván Ospina dónde ha contado cómo está la pandemia, cómo ve lo que se viene y también ha mostrado una voluntad de trabajar en los temas coyunturales. Aquí no hay colores, ni banderas, aquí la única bandera tiene que ser Cali y todos tenemos que aportar para que nuestra ciudad salga adelante y esté bien.

Vacunación

​

¿Cuáles cree que son los desafíos en términos de vacunación para Cali y el Valle?



Yo creo que los desafíos son que nos toca multiplicar, según los datos que mandan, por 12 veces más el plan de nuestra vacunación, tenemos que tener mucha articulación entre las secretarías, las EPS, las IPS que van a hacer todo el agendamiento, y sobre todo tenemos que ir en contra de una percepción negativa de una parte de la ciudadanía frente a las vacunas. La vacunación es necesaria y urgente.