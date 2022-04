En Cali no se podrá eliminar aún el uso del tapabocas en espacios cerrados

En las últimas horas, el presidente Iván Duque anunció que la medida del tapabocas se eliminará en espacios cerrados desde el 1 de mayo. Sin embargo, Cali aún no cumple con todos los requisitos del Gobierno Nacional para acogerse a esta medida.



El Presidente detalló que el uso del tapabocas solo será obligatorio en hogares geriátricos, espacios cerrados en instituciones educativas, servicios de salud y el transporte público. Cabe destacar que la medida solo aplicará en los municipios que alcancen el 70% de aplicación de las dos dosis contra el Covid-19 y, al menos, el 40% en dosis de refuerzo.



Aunque en Cali, más del 74% de la población tiene el esquema completo de vacunación (dos dosis), un informe del Ministerio de Salud muestra que la ciudad todavía no alcanza el porcentaje exigido por el Gobierno para la dosis de refuerzo (40%).



En el más reciente boletín de vacunación contra el Covid-19, la Secretaría de Salud de Cali indicó que 1.986.942 personas recibieron la primera dosis, esto equivale al 87,1% de la población de Cali. Mientras tanto, el 74,6% de la población caleña (1.700.907 personas) tiene dos dosis de la vacuna.



Según datos de la Secretaría de Salud, solo el 30,8% de la población general ha recibido dosis de refuerzo. Con base en esta información, Cali aún no estaría lista para acogerse a la medida de eliminación del tapabocas del Gobierno Nacional.

Esto dice la Secretaría de Salud

La secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres, se pronunció frente a las nuevas medidas sanitarias que regirán en el país y su aplicación en Cali.



"Tenemos seis días para llegar a ese 40% de exigencia que tenemos y, de esta manera, decir que a partir de ese día (1 de mayo) eliminaremos el uso de tapabocas en espacios abiertos y en espacios cerrados en la ciudad", detalló la Secretaria.