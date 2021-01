"En Alcaldía usan contratos interadministrativos para malversar recursos": Elmer Montaña

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Durante el año pasado, el abogado y exfiscal de Aguablanca Elmer Montaña ha estudiado los diferentes contratos interadministrativos celebrados entre la Alcaldía de Cali y varios entes municipales y ha encontrado presuntas irregularidades alrededor de dichas contrataciones.



En el Facebook Live de El País, Montaña, quien también es miembro del colectivo Control Ciudadano Colombia, hizo un resumen de las denuncias que ha presentado, sustentó por qué lo ha hecho, y aseguró que los convenios son “una malversación de los dineros públicos”.

¿Cuáles son las dudas más graves que han encontrado en la contratación de la Alcaldía de Cali?



Nosotros iniciamos el ejercicio de control ciudadano el año pasado, nos llegó el contrato del alumbrado navideño móvil y de la Feria de Cali Virtual en el cual observamos una serie de irregularidades desde el punto de vista del derecho contractual.



Advertimos que esa contratación se estaba haciendo de una manera amañada. Nos sorprendió que en el caso del contrato del alumbrado navideño que se celebró con las Empresas Municipales de Cali, Emcali, se maquillara con una falsa motivación. Es sabido que Emcali no ha tenido como objeto la realización de este evento, bajo esas circunstancia no se podía contratar con las empresas municipales porque carecería de idoneidad.



Por lo tanto se tendría que hacer lo que se hizo en la primera administración de Ospina que era subcontratar el alumbrado con un tercero y eso es ilegal.



No tuvieron ningún problema en inventarse que la Corte Constitucional había resuelto el tema de la falta de idoneidad con la sentencia 035 del 2013, en la cual la Corte había señalado que el alumbrado navideño era consustancial al servicio de alumbrado que presta Emcali.



Cuando revisamos el fallo nos dimos cuenta de que no se hablaba de ese tema, es decir, pusieron en boca de la Corte cosas que no había dicho con el propósito de darle a ese contrato visos de legalidad. Observamos que se ha cometido el delito de celebración de contrato con incumplimiento de requisitos legales.

"Los contratos interadministrativos son legales, lo que no es legal es utilizarlos para que la empresa contratista subcontrate la totalidad del contrato y eso es lo que hemos encontrado en el caso de Corfecali".

¿Cuál es la motivación para recurrir a la figura del convenio interadministrativo?



Los convenios y contratos interadministrativos son una modalidad de contratación directa, sirve para ser más eficiente la administración pública. Es una manera que le permite contratar con entidades del Estado, incluso con entidades de la misma administración. Es una figura que sirve mucho en buenas manos, pero en el caso de Cali los contratos interadministrativos se desnaturalizaron.



Esta Administración los está utilizando no solo para saltarse las normas contractuales sino que además lo está utilizando con el propósito de malversar los dineros públicos. Lo que hemos observado en estos contratos realizados por la Alcaldía de Cali es un modus operandi de disfrazar contratos ilegales para apropiarse de los dineros públicos. Así de grave es la situación.

Lo que está haciendo la Administración es que contrata con Corfecali, y este contrata con un subcontratista, ¿eso es legal?



Es absolutamente ilegal, y está sancionado en el código penal. El contrato interadministrativo se realiza con la entidad que tiene la capacidad para cumplir el objeto contractual. Corfecali no vende baterías, agua, objetos de oficina, sin embargo la Alcaldía contrató con ellos para que suministrara esos elementos y la labor de Corfecali es llevar a cabo ferias y espectáculos.



Encontramos un contrato de $3620 millones que decía en principio que era para comunicaciones, pero que en últimas era un contrato que servía para todo, en donde veía uno que Corfecali estaba suministrando elementos que la Alcaldía perfectamente pudo haber comprado a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente.



En la denuncia publicamos cómo se fue subcontratando cada una de las 17 exigencias que hizo la Alcaldía a Corfecali con terceros.



Se contrató con Corfecali varios contratos para que tuviera disposición los dineros a la espera a que la Alcaldía se le ofreciera algo, era crear una caja menor.



El último, un contrato interadministrativo celebrado entre una de las scretarías de Cali con Corfecali, que superó los $1000 millones, se ve que se destinó parte de ese dinero para una caja menor. Un contrato que no dice qué actividades tenían que desempeñar, sino que Corfecali quedaba atento a que la Secretaría avisara que era lo que necesitaba, esa es una cosa errónea y torcida.



El alcalde Ospina es administrador de los recursos públicos, es decir de los caleños, no es plata de él, y yo lo oigo del manejo de los dineros públicos como si se tratara de plata de bolsillo de plata.

"En el contrato de la Feria de Cali se habla de $92 millones para el pago de las

orquestas internacionales y nos dimos cuenta que eran $150 millones a cada una de estas orquestas. Esas son las irregularidades".

¿Qué ha pasado con este compendio de denuncias que ha hecho?

En Control Ciudadano vamos a hacer las investigaciones que consideremos que sean pertinentes, vamos a hacer la denuncia pública, luego la denuncia formal de control a la Fiscalía, en estos casos que he mencionado, ya se presentaron, están radicadas.



Después viene el seguimiento porque de nada nos sirve presentar la denuncia si quedan engavetadas. Vamos a presentar los derechos de petición. Transversal, vamos a hacer pedagogía anticorrupción.

¿Qué opina de los contratos directos bajo la urgencia manifiesta?

A mí me preocupa eso y ese cheque en blanco por $650.000 millones.

Me llama la atención que el Alcalde habilitó a todos los despachos, Secretarías para que contrataran de manera directa a través de la urgencia manifiesta.



A esos contratos se les puede hacer seguimiento, pero se dificulta mucho porque ya no van a ver convocatorias, van a ser de otra naturaleza. Personalmente creo que el alcalde ya no es digno de confianza para el manejo de los dineros públicos.



La demostración de que el Alcalde ha perdido la confianza de los caleños se expresa en tanta indisciplina social que hay y en quejas frente a la manera que ha actuado Ospina en la Administración..



Otro debate

¿Dentro de las investigaciones que han hecho han podido establecer la intervención de los hermanos del Alcalde en la contratación del Municipio?



Sí, es evidente. Nosotros recibimos informes permanente de funcionarios de la Alcaldía y de Emcali sobre lo que está pasando allí y la queja es el enorme poder que tiene Mauricio Ospina y Juan Carlos Abadía en esta Administración, de hecho tienen oficina dentro de la administración municipal y en Emcali, eso es ilegal. Vamos a hacer un llamado a la Procuraduría que haga una inspección para ver si es cierto.