Emcali suspendió los servicios de Claro por incumplimiento de pago

Empresas Municipales de Cali, Emcali, ha desconectado, en las últimas horas, más de 140 fuentes de energía, utilizadas por la empresa Claro, al parecer por el incumplimiento de pago, por parte de la empresa de telecomunicaciones.



Claro, adeudaba más de 20.000 millones a Emcali, de los cuales consigno un poco más de 7.000 millones el pasado mes de enero, sin embargo, después del adelanto, las empresas acordaron finalizar la deuda con un pago de $12.342 millones.

Debido al incumplimiento del pago por parte de claro, el presidente de la Unión de Sindicatos de Emcali explico la situación: “la tendencia de Claro fue empezar una serie de recursos y derechos de petición a EMCALIi para tratar de no pagar el resto del dinero que había sido acordado y que tenía una fecha, superada la fecha y respondidos todos los recursos, lo que ha hecho el gerente general es respaldar el área operativa de control de energía para que se proceda con la suspensión ante el incumplimiento de los acuerdos pactados por Claro y ante la clara intención de no querer pagar”.



De acuerdo con Marino del Río, representante de Emcali, "Claro, rechazó la cuenta de cobro y manifestó que no reconocía la Deuda".

A esta hora EMCALI adelanta suspensión del servicio de energía a Claro.30 cuadrillas con 90 operarios adelantan las labores para suspender el servicio de energía a las fuentes de poder de claro instaladas en la infraestructura de Emcali. Claro adeuda $11.824 millones de pesos pic.twitter.com/1YCLxyMZS2 — Aldemar Dominguez Espinosa (@aldemardomingue) February 6, 2022

Ante la afectación que pudieran sufrir los usuarios de la empresa de telecomunicaciones, ante el corte del servicio, Emcali responsabiliza únicamente a Claro.



Ante el corte de sus servicios, Claro comunicó que: "Claro rechaza categóricamente la actuación de Emcali de pretender quitarle el Internet a la ciudad y presionar la solución de una queja para solicitar una aclaración que había sido presentada por Claro".



Además, la empresa de telecomunicaciones aseguró que finalizó la deuda que tenía con Emcali, con el fin de que los caleños no se queden sin internet.



Sin embargo, Claro agregó que: "se reserva el derecho de tomar toda acción legal y penal que dé a lugar para defender el correcto acceso a Internet en la ciudad".



Actualmente, un gran número de los clientes de Claro se encuentran sin servicio, debido a la decisión de la empresa prestadora de servicios frente al presunto incumplimiento al acuerdo.



Sin embargo, se han registrado denuncias por parte de trabajadores de Emcali porque, al parecer, empleados de Claro han restablecido el servicio sin tener autorización de la prestadora.