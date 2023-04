Emcali insiste al Gobierno Petro que le condone deuda de la Ptar

Fulvio Leonardo Soto, gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, le pidió nuevamente al presidente de la República, Gustavo Petro, condonar el saldo pendiente de pago del denominado Crédito de la Ptar.



De acuerdo con la entidad, entre 2016 y 2022, Emcali pagó $ 883.487 millones, de los cuales solo $357.846 millones corresponden a capital y el resto han sido intereses, lo que ha significado el 65 % de la utilidad operacional de la empresa.



Por lo que, actualmente, la empresa está debiendo a la Nación $761.538 millones, más los intereses. El Gerente advirtió que la deuda y las cuotas de amortización pactadas para los años 2024 y 2025 ponen en serio riesgo las finanzas de la organización.



En el documento enviado al presidente Petro, explican que la deuda en cuestión nació de los compromisos de Emcali con la ciudad, por lo cual adquirió créditos internacionales que iban a ser asumidos solidariamente por la Nación, pero hasta el momento no ha sucedido.

Además, manifiesta que esta deuda fue adquirida para la construcción de la Planta de Aguas Residuales, Ptar, de Cañaveralejo.



“Es una situación que financieramente Emcali no tiene cómo asumirla, desde el punto de vista de las necesidades que también tiene la compañía para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios prestados”, dijo Fulvio Soto, gerente de Emcali.



Precisamente, este caso llegó hasta la Comisión IV del Senado quien aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para tratar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la extinción de la deuda de Emcali con Nación.



“Es un buen panorama para la empresa, esperamos que antes del 16 de junio, que es la fecha máxima para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo, recibamos una respuesta positiva de la subcomisión que se creó para tratar este situación”, puntualizó Fulvio Soto, gerente de Emcali.