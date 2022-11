Emcali enfrenta un nuevo lío: ahora lo acusan de no tratar las aguas residuales

Empresas Municipales de Cali, Emcali, tendría que afrontar un proceso jurídico porque no está cumpliendo a cabalidad con la labor de descontaminación de las aguas residuales. Es decir, estas se estarían arrojando sin el tratamiento adecuado.



Así lo denunció María del Carmen Londoño, quien aspirará al Concejo de Cali en el 2023, y quien lidera las acciones jurídicas que serán instauradas ante la Justicia Contenciosa Administrativa.



Según la ciudadana, se pedirá que a los caleños se les devuelva el dinero pagado, vía tarifa, durante los últimos 10 años por la descontaminación de las aguas residuales o alcantarillado, pues afirma que Emcali no está cumpliendo con esa tarea.



“La Ptar arroja al río Cauca cada día en razón de un metro cúbico por segundo ó 87 mil metros cúbicos diarios sin descontaminar”, insistió.



Esto sucede porque en 2017 Emcali contrató a una firma española para las labores de mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en un contrato de $74.957 millones que no se ha terminado y que se encuentra en Tribunal de Arbitramento. La Contraloría General detectó hallazgos fiscales en este proceso.



Lea además: Alcalde Ospina pidió una solución estructural ante cierre de la vía Cali - Buenaventura



Para subsanar esto Emcali hizo otro contrato en abril de 2021 para avanzar en el mantenimiento de la Ptar por $34.947 millones.



Sobre el tema el gerente de Acueducto y Alcantarillado, Haimer Humberto Serna Montoya, negó que las aguas residuales se viertan sin tratamiento al río Cauca.



“La ciudad puede estar segura de que la Ptar está trabajando a su máxima capacidad, cumpliendo su misión de tratar la totalidad de las aguas residuales que llegan”, dijo.

Por no estar en operación todos los equipos, Emcali solo podría descontaminar 10% de las aguas residuales, pero la empresa niega esto.

Según el funcionario, sí se generaron dificultades por el incumplimiento del contrato de modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, pero asegura que hoy se está tratando el 100 % de las aguas residuales que llegan a la planta.



“Gracias a adecuaciones técnicas de emergencia, con los propios trabajadores de la planta, se recuperó la capacidad operativa”, dijo.



Agregó que tampoco es ajustado a la realidad señalar que hay riesgos de que se presenten explosiones.



Pero adicional a esto, se denunció ayer que hay deterioro en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, por ejemplo, la cubiertas de los digestores de lodo están rotas, afectando a la población vecina, pues el biogás que se produce se libera al ambiente.



Le puede interesar: Nueva denuncia por contrato en la Alcaldía, ahora por presuntos sobrecostos en ayudas a ediles



Otro punto señalado por Londoño es que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le recomendó a Emcali que debe operar mínimo con 3 bombas de tornillo (equipos de la Ptar) y hoy solo funciona una, “debe operar con 6 desarenadores y hay 3 fuera de servicio, debe tener 2 separadores de arena trabajando y hoy funciona 1, debe funcionar con 6 sedimentadores y hoy solo funcionan 5”.



Ante esto, Emcali informó que si bien la Ptar requiere adecuaciones y modernización permanente y hay equipos que deben ser reemplazados, desde hace varios meses la planta cumple con su misión de tratar las aguas residuales de la ciudad.



Por todo esto, la Corporación Autónoma del Valle, CVC, ha multado a Empresas Municipales de Cali con cifras cuantiosas, lo mismo que el Dagma que, recientemente, le confirmó una multa por $800 millones por contaminar.