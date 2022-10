El Valle insiste en que necesita apoyo del Gobierno para emergencias por el invierno

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, insistió ayer en que se requiere el acompañamiento y la gestión de recursos por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante las afectaciones que se generan con la temporada de lluvias.



“Gestión del Riesgo nos dejó solos a los departamentos de Colombia asumiendo la ola invernal. A mí me da miedo abrir los chats de los alcaldes porque no hay día que no me digan que tiene una vía cerrada y eso afecta la productividad de cada una de las regiones”, dijo durante la reunión del bloque regional Centro Cafetero que sesionó en Pereira.



El pronunciamiento se dio en momentos en que avanzan los trabajos para despejar el derrumbe que se presenta en la vía Buga-Buenaventura, que mantiene totalmente incomunicado al puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico.



“Estamos trabajando con maquinaria, pero es insuficiente ante magnitud de avalancha”.



El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, manifestó que “los gobernadores y no solamente en esta región se quejan de que no ven ninguna acción de la Unidad de Gestión del Riesgo frente a los desastres de la ola invernal y están solos con sus recursos porque no arranca la gestión. Vale la pena que la Cámara se ocupe un poco de preguntar e invitar al director de la Unidad del Riesgo para que arranque su tarea porque el invierno no da tregua”.



Por su parte, el Instituto Nacional de Vías, Invías, informó que siguen trabajando para despejar el derrumbe de la vía a Buenaventura (ocurrido en el km 41, sector de Los Tubos), donde aproximadamente cayeron 30.000 metros cúbicos de tierra.



“Avanzamos con 13 máquinas amarillas, más de 26 operarios y 24 horas al día para habilitar en el menor tiempo posible paso restringido a un carril en ambas direcciones”, aseguró el director (e) de Invías, Guillermo Toro Acuña, quien señaló que habían removido unos 4000 metros cúbicos.