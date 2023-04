El rifirrafe entre Ospina y el senador Motoa por indagación de la Fiscalía al alcalde de Cali

Varias han sido las críticas y comentarios que ha recibido el alcalde Jorge Iván Ospina, luego de que este miércoles se conoció que la Fiscalía abriría una indagación contra el mandatario local y otros funcionarios de su actual administración por un cuestionado convenio.



Según se conoció, la Fiscalía investiga un convenio interadministrativo entre Emcali y la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT, por $18.000 millones y cuyo objeto es "brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali". El anuncio se da luego de que la Contraloría General compulsó copias a la Fiscalía General en el caso de presuntos actos de corrupción en Emcali y la Alcaldía de Cali.



Teniendo en cuenta que entre los involucrados por este, y otros contratos, está el Alcalde caleño gerentes de Emcali y otros funcionarios de la Administración Municipal, el senador Carlos Fernando Motoa no solo celebró que se vaya a realizar la investigación, sino que también pidió que se imponga una "sanción ejemplar" contra Ospina.



Lea además: Fiscalía abriría indagación al Alcalde Ospina y otros funcionarios por cuestionado convenio



"Celebramos las indagaciones de la @FiscaliaCol y los órganos de control en el presunto caso de corrupción en el que estaría implicada la Alcaldía de @JorgeIvanOspina. Un caso sobre el que advertimos en Comisión VII del Senado dos años atrás. Por el bien de Cali, exigimos una sanción ejemplar contra el alcalde", escribió el congresista del Valle en Twitter.



La reacción de Ospina al mensaje de Motoa no se hizo esperar y, también a través de Twitter, el alcalde caleño arremetió contra el senador de Cambio Radical. En su publicación, el mandatario no solo dijo que el congresista no ha aportado para el desarrollo y progreso de Cali, sino que le reiteró que él no es corrupto.



"Arremete contra nosotros a partir de conjeturas y matriz mediática, Mr.Armani dedíquese a crear progreso y bienestar y no a cultivar en donde no tendrá frutos. Ud lo sabe y tal vez por eso les molesto tanto NO SOY CORRUPTO", escribió Ospina en la red social.

2/2 Ud lo sabe y talvez por eso les molesto tanto NO SOY CORRUPTO

RESPETE — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 5, 2023



​Pero el cruce de tweets entre Ospina y Motoa no quedó ahí, tanto así que el senador vallecaucano respondió el mensaje del alcalde de Cali. Al respecto, el congresista aseguró que al mandatario local no solo le molesta la crítica, sino también el control político.



Además, reiteró que desde su función como senador, en el Congreso de la República continuará haciéndole seguimiento a la labor de Ospina en la Alcaldía de Cali y que, de ser necesario, denunciara lo que vaya en contra de la ley. Moto, de igual manera, calificó al alcalde como el "símbolo de la corrupción" en Colombia.



"Conocemos que a @JorgeIvanOspina le incomoda la crítica y el control político. En especial ahora que la @FiscaliaCol y los órganos de control lo tienen contra las cuerdas. Desde el @SenadoGovCo seguiremos atentos a su actuar y cuando sea pertinente lo denunciaremos. Ud es el Alcalde del caos y el SÍMBOLO de la corrupción en el Pais", precisó Motoa en Twitter.