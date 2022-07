"El procedimiento se realizó de la manera más segura": cirujano estético sobre muerte de paciente en Cali

El cirujano Hernán Olmedo Volverás, quien realizó un procedimiento estético a una joven de 22 años que falleció este jueves en Cali, asegura que en la intervención quirúrgica se cumplieron todos los protocolos.



Adriana María Arcila, madre de Michelle Suárez Arcila, dijo en una entrevista con Blu que en el procedimiento al que se sometió su hija hubo irregularidades. "No estaba de acuerdo con que se operara con él (cirujano) porque yo lo veía muy inexperto. La atendió por teléfono, no la vio personalmente, y le mandó unos exámenes, pero no le mandó electros”, denunció la mujer.



Sin embargo, el médico cirujano egresado de la Universidad del Valle, manifestó en un video que “la paciente es intervenida con todos los requerimientos legales, con todos los protocolos que se necesitan en un procedimiento ambulatorio que se realiza de la manera más segura y su evolución inicialmente es muy favorable”.



Sobre las complicaciones que presentó la joven, el médico detalló que se autorizó su salida de la IPS, pero, “12 horas después del procedimiento empieza a presentar dolor, la llevamos nuevamente a valorarla en la Clínica y durante el tiempo en el que está siendo observada entra en paro cardiorrespiratorio, que nos obliga a hacer maniobras de reanimación durante casi hora y media”.



En ese momento, contó el cirujano, el estado de salud de la paciente se agravó. “Estaba activado el código azul que incluye el traslado de la paciente a una unidad de mayor complejidad y es llevada a la UCI de la Clínica Farallones donde permaneció durante 24 horas”, afirmó.



Y agregó que “su evolución fue tórpida, no se recuperó de la complicación cardiovascular y se presenta su deceso”.



Finalmente, Olmedo comentó que está dispuesto a colaborar con las autoridades en la investigación. “Para nosotros es muy doloroso vivir esta experiencia, no había pasado en nuestro equipo y estamos totalmente disponibles para las investigaciones y todo lo que se requiera”, concluyó.



Es de recordar que este jueves la Secretaría de Salud de Cali anunció el cierre temporal del Centro Quirúrgico Limonar donde la joven fue intervenida quirúrgicamente. Ahora, la IPS entrará en un proceso de investigación “en el que se definirá si hay un cierre definitivo o no”, señaló la jefe de ese despacho, Miyerlandi Torres.



Respecto al caso en que fallece una joven por complicaciones tras una cirugía estética, iniciamos el estándar de habilitación de procesos prioritarios para verificar las condiciones con las que se garantiza la seguridad del paciente y las condiciones de prestación de servicios pic.twitter.com/vv341DnW2Z — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) July 14, 2022