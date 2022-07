'Hospital Padrino', la estrategia que llegará a más de 80 instituciones de salud del Valle, Cauca y Nariño

La estrategia Hospital Padrino, que ha promovido en la región la Fundación Valle del Lili y Propacífico, está presente hoy en más de 80 instituciones de salud en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Según se informó durante el foro ‘Hospital Padrino, estrategia que salva vidas’, esto ha sido posible gracias al respaldo y la articulación con las entidades territoriales en cabeza de las Secretarías de Salud del Departamento y de Cali.



De esta forma, se ha establecido una alianza sólida entre actores públicos y privados, y un ejemplo de integración y coordinación efectiva entre instituciones de alta, mediana y baja complejidad en el sector salud.



Marcela Granados, subdirectora general de la Fundación Valle del Lili, destacó que esta institución de alta complejidad tiene cuatro pilares: asistencia, educación, investigación y responsabilidad social. “Basado en eso vimos la necesidad de llevar conocimiento, educación y algo de infraestructura para mejorar la salud de muchas poblaciones”, afirmó.



Agregó que los especialistas de la Fundación estuvieron en contacto con los médicos de los hospitales apadrinados y también se trasladaron hasta las poblaciones para capacitar al personal de la salud. “Esto ha impactado tanto que hemos pensado ampliarlo”, dijo.



La estrategia Hospital Padrino surgió en 2019 con el propósito de promover el acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud de poblaciones que no tenían acceso a una atención de alta calidad. La idea era brindar asistencia técnica y clínica a una institución de mediana complejidad en el centro del Valle del Cauca: la Fundación Hospital San José de Buga.



Pero luego su impacto creció hasta llegar a más de 80 hospitales. “A tres años de su nacimiento, la meta propuesta comienza a materializarse. Muestra de ello es que en municipios pioneros como Buga y Jamundí no se hayan registrado muertes maternas desde el año 2019. Asimismo, esta alianza logró romper con la tendencia incremental de muertes maternas en el Valle del Cauca durante el 2021. Excluyendo Cali y Buenaventura, al corte del primer semestre del presente año no se registró ninguna muerte materna temprana en el departamento”, explicó María Isabel Ulloa, directora de Propacífico.



Para lograr estos propósitos se usó la telemedicina. Se estima que más de 430 pacientes han sido beneficiados a través de este servicio en la región Pacífico, en 39 especialidades y subespecialidades diferentes.