"Seguimos en pico de enfermedades respiratorias en el Valle": Isabel Hurtado, infectóloga del HUV

El Valle del Cauca está atravesando un pico de enfermedades respiratorias agudas, especialmente en menores de edad, lo que ha hecho que en algunas ocasiones se complique la salud de esta población.



De hecho, en lo corrido de este año han fallecido nueve menores de edad en Cali a causa del Covid-19, por lo que las autoridades han insistido en seguir con los cuidados frente al virus.



La infectóloga y pediatra María Isabel Hurtado, secretaria de la Sociedad Colombiana de Pediatría - regional Valle del Cauca, contó en el programa Protagonistas en Vivo de El País que incluso hay casos en que los menores también se contagian de otros virus, como el dengue, influenza y parainfluenza.



La Sociedad de Pediatría del Valle lanzó recientemente una alerta por el alto número de niños en UCI y en urgencias por enfermedades respiratorias, ¿cuál es el panorama actual?

Aún estamos en un pico de infecciones respiratorias agudas en niños y también se ha visto un incremento en hospitalización y en UCI. Debido a la pandemia del covid, muchas de las UCI de los niños disminuyeron sus camas para atender a los adultos y no volvieron nunca a la normalidad, entonces hubo un momento en el que no tuvimos suficientes para poder atender la demanda que se estaba presentando.



Pero, ¿por qué se ha visto que estas enfermedades respiratorias están creciendo en los niños?

Una cosa que se debe tener en cuenta es que los niños ahora no solamente se están infectando de covid, sino que están presentando coinfecciones, esto significa que tienen coronavirus además de otras patologías, incluso hay niños que tienen hasta cinco virus y eso complica su estado.



¿Cuáles son esas otras patologías que andan en el ambiente y están afectando a los menores?

Realmente, haber usado tapabocas hizo que nos protegiéramos de todos los virus respiratorios, entonces los niños, en ese periodo que estuvieron con tapabocas, no tuvieron exposición a los virus frecuentes como la influenza, la parainfluenza, rinovirus, el virus respiratorio sincitial y, ahora como estamos volviendo a la normalidad, pues estos están afectando a los niños y eso brinda una gravedad variable, obviamente también dependiendo de las condiciones del niño y del número de virus que tenga.



¿Qué ha pasado con el dengue y qué tanto ha afectado a la población infantil?

El Valle del Cauca es un departamento endémico para el dengue, eso significa que lo tenemos todo el año y en todo momento, es decir que cualquier persona se puede infectar. Entonces es importante seguir cuidándonos y tener en cuenta que el dengue está latente.



Todo el tiempo seguimos teniendo casos, desde el dengue leve, que se puede manejar en la casa, hasta severos que requieren UCI. Además, uno puede tener coinfección con otros virus respiratorios, entonces hemos tenido dengue con covid, con influenza, con sincitial, las cuales son situaciones que empeoran el cuadro clínico de los niños.



¿Se podría decir que el pico de enfermedades respiratorias podría terminar en una o dos semanas o no se sabe hasta cuándo irá?

De hecho, el que disminuyan las lluvias y el frío nos puede ayudar porque, por ejemplo, el frío hace que haya mayor probabilidad de contagiarse de virus, también para el dengue porque hay menos aguas estancadas por la dismininución de las lluvias, entonces probablemente bajen los contagios con el cambio del clima.



Pero, un tiempo exacto es difícil de darlo porque la cuarentena, el tapabocas y todas las medidas para protegernos del covid hicieron que nuestro sistema inmune reaccionara un poco diferente.



En general, los picos anteriores de covid duraron un poco más de dos meses y este esperamos que no vaya a ser la excepción, pero nuestras condiciones ambientales hacen que tengamos virus endémicos todo el tiempo, es decir que sí van a disminuir, pero no significa que vayan a desaparecer, porque estarán circulando todo el tiempo.



¿Qué quiere decir que nuestro sistema inmune reacciona diferente?

El tapabocas lo que hacía era protegernos del covid y todos los demás virus, lo mismo el aislamiento y el distanciamiento, entonces esto hace que nuestro sistema inmune tenga un poco menos de conocimiento de estas enfermedades.



Entonces, ahora que nos estamos exponiendo más, pues el sistema reconoce esos virus como un ataque o una alerta y hace que respondamos, y esas respuestas pueden ser más significativas, es decir que nos puede dar más fiebre, malestar o dolor en el cuerpo.



Teniendo en cuenta este aumento de enfermedades respiratorias, ¿usted recomendaría el uso de tapabocas en los colegios?

Yo creo que antes de pensar en que todos usen tapabocas, se debe entender que los niños enfermos no deben asistir a los colegios.



Lo otro muy importante es usar tapabocas cuando estamos hacinados, por ejemplo, si el colegio es muy cerrado pues sería importante usarlo. Sin embargo, debemos continuar con las otras medidas que adquirimos en la pandemia, que son lavarnos las manos, el distanciamiento, no toser o estornudar en las manos sino en el codo y demás.



¿Cuáles son los principales signos de alarma por los que un padre de familia debe llevar a su niño a un centro médico?

Que el niño respire más rápido de lo normal, cuando se le hunden las costillas, que se le muevan las fosas nasales cuando está respirando, que esté más dormido de lo normal, convulsiones y que no sea capaz de comer o beber.



¿Cuál es la población de niños que más tiene riesgos de complicarse al momento de tener el covid?

Los niños que tienen más riesgo de una enfermedad severa son aquellos que tienen una comorbilidad, entonces todos esos que tienen otra patología o enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, cáncer o problemas de las defensas. Pero últimamente notamos que los que llegan a UCI son los menores que tienen muchos virus juntos.



En la ciudad aún estamos un poco atrasados en la vacunación de los niños, ¿qué decirle a los padres entonces para que lleven a sus hijos a inmunizar?

Las vacunas salvan vidas, estas fueron probadas inicialmente en adultos y se demostró que son seguras y que no van a producir efectos adversos mayores. Después ya fueron probadas en niños y también se vio que son seguras. Entonces, hay que recordar que estos biológicos están para prevenir la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte.



¿Hay algún tipo de caracterización para identificar cuáles son las edades en las que los menores más se infectan por covid?

Lo que pasa en el departamento es muy similar a lo que pasa en el mundo, en general cualquier persona se puede infectar de Covid-19. Pero, los que tienen más riesgo de tener enfermedad severa son los niños menores de un año, con énfasis menores de un mes; los adolescentes mayores de 12 años y los que tienen alguna comorbilidad crónica.