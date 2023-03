El plan para reabrir la Plaza de Cayzedo, luego de ocho meses de cierre

Luego de ocho meses de estar cerrada la Plaza de Cayzedo, en el centro de la ciudad, la Subsecretaría de Patrimonio de la ciudad anunció que en la primera semana de marzo se dará inicio a una apertura parcial de este icónico espacio.



“Vamos a abrirla en algo que se denomina acceso gradual controlado, es decir que las personas pueden ingresar con tránsito pero no permanecer en el lugar. Eso se hará desde la primera semana de marzo y va a ser controlado permanentemente por un equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad”, reveló a El País Leonardo Medina, subsecretario de Patrimonio.



El funcionario indicó que esto se hará con el propósito de combatir las principales dificultades que se tenían en este espacio (prostitución, habitantes de calle y comercio informal), y que aún no se tiene una fecha exacta en la que pueda existir una apertura total.



“Todo depende de cómo avance este proceso. Además, la Secretaría de Seguridad y Justicia está aportando mediante un decreto en el que se establecen algunas multas para personas que generen residuos en la plaza, aquellos que pongan parlantes con música, entre otras disposiciones”, comentó Medina.



Dicho decreto ya está publicado en la página de la Alcaldía. para recibir comentarios por parte de la ciudadanía y se espera que, una vez la Administración reúna los comentarios y los analice, sea firmado a más tardar la segunda semana del mes de marzo.



“Paralelo a ello, se está haciendo una labor de contratación por parte de la Unidad de Bienes y Servicios que consiste en emplear a unas personas parecidas a las que hay en el Bulevar del Río para que ejerzan un ejercicio de cuidado de esa Plaza de Cayzedo. Además, la Secretaría de Bienestar Social está en procesos para brindar acompañamiento profesional a los habitantes de calle para lograr que no permanezcan allí”, recalcó Medina.



Se debe recordar que la mejora de la Plaza de Cayzedo se hizo en colaboración entre varias dependencias de la Alcaldía, lo que quiere decir que no hubo un contrato específico para estas labores, por lo que no es posible dar un consolidado exacto de cuánto se invirtió en todas las labores de recuperación.



No obstante, los vendedores informales de este sector, a pesar de que manifiestan que las obras en la plaza ya se terminaron, indicaron que el problema para ellos apenas inició.



“Lo que está pasando acá es que nos han dicho que solo van a abrir la plaza por completo en el momento en que nosotros no estemos en este sector. Este cierre está violando nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad de la ciudadanía”, manifestó una comerciante del sector, conocida como La Pola.

Los vendedores informales están a un lado de la Plaza de Cayzedo y manifiestan que el cierre los ha afectado. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País.

De acuerdo con la mujer, diariamente van los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia para hacerlos mover de los lugares aledaños de la plaza, ya que hay un malentendido con un acuerdo que se firmó entre ellos y la Alcaldía.



“Nosotros firmamos un documento con ellos y con eso sustentan que nos pueden sacar de aquí, porque resulta que eso dice que nos deben reubicar en la Calle Real. La verdad es que nosotros firmamos con desconocimiento pero un poco influenciados en las promesas de ellos que nos dijeron que eso era solo para una caracterización”, agregó la mujer.



Asimismo, el también vendedor informal Raúl Delgado comentó que es un adulto mayor de 65 años que se sustenta limpiando zapatos en esta plaza hace más de 10 años y que, por su avanzada edad, que lo muevan de ese sitio lo perjudicaría mucho.



“Estando aquí al lado de la Plaza de Cayzedo nos hemos afectado casi que en un 100 % y en el otro lado donde nos quieren mandar no nos hacemos ni para la comida diaria, entonces dígame usted ¿qué haríamos para poder pagar el arriendo y los demás gastos?”, resaltó Delgado.

El concejal Roberto Ortiz manifestó su molestia ante las demoras de apertura de este espacio y también manifestó que hay poca información de las obras y lo que se invirtió.



“Yo he mandado derechos de petición pidiendo respuesta sobre los costos y los procesos de mejora pero lo que me contestan es que necesitan más tiempo para responder. También, en las ocasiones que me han respondido, lo hacen con declaraciones muy evasivas, algo que es grave porque debemos tener claridad qué se está haciendo con los dineros de los caleños”, comentó Ortiz.



A su turno, el cabildante Fernando Tamayo opinó que la Plaza de Cayzedo quedó muy bonita con las obras de recuperación que la Alcaldía hizo, pero, recomendó algunos aspectos que se deben tener en cuenta para la apertura total.



“Lo que se tiene que generar es control con presencia permanente de la autoridad, que las personas que vayan a estar en la plaza vendiendo tengan algún tipo de permiso para evitar la llegada de expendedoras de droga, pero no ser tan rígidos con los comerciantes que llevan muchos años en ese espacio”, concluyó Tamayo.