La Política Pública de Cultura Ciudadana está a un paso de ser aprobada definitivamente

Por un aparente buen camino avanza la Política de Cultura Ciudadana de Cali, luego de que fuera aprobada en primer debate en el Concejo de la ciudad.



Con esto, solo queda un segundo debate en donde los cabildantes deberán votar para saber si se aprueba definitivamente la implementación de esta iniciativa, que lo que busca es priorizar recursos para proyectos que mejoren los comportamientos y cultura de los caleños.



De acuerdo con el plan de acción de esta política pública, lo que se busca es invertir en un lapso de 10 años alrededor de $ 57.000 millones.



“Son 15 las problemáticas prioritarias identificadas en Cali y es evidente que seguimos perdiendo la materia por la baja tolerancia, en la falta de autoridad, y de sentido de pertenencia. Con este documento recalcamos la importancia de recuperar la cultura ciudadana en nuestro territorio a través de la transformación de comportamientos, las buenas prácticas y las actitudes que nos lleven a tener una casa común en sana convivencia”, comentó Yury Paola Molina Córdoba, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana.



No obstante, algunos concejales, a pesar de haber aprobado en primer debate esta política, realizaron cuestionamientos a la presunta falta de compromiso de la Alcaldía.



“Aquí se plantean escenarios transitorios, paños de agua tibia, por no se abordan las problemáticas de fondo que debe ser la tarea de varios secretarios de la Administración Distrital visionando el futuro, pero no basados en recursos de última hora”, opinó el concejal Terry Hurtado.



A su turno, el cabildante Juan Martin Bravo recalcó que “esta iniciativa debe pensarse desde la educación, pero de 32 acciones, solo una corresponde a la Secretaría de Educación. Esta es una Política Pública de Cultura muy pobre, porque con tantos problemas que tiene Cali los recursos son insuficientes”.