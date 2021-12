El paro nacional de 2021, un hecho que marcó un antes y un después para Cali

Más allá de los efectos generados en la capital del Valle tras casi dos meses de bloqueos, desmanes, saqueos y enfrentamientos, el paro nacional decretado por las centrales obreras el pasado 28 de abril fue protagonista porque marcó el presente y el futuro de los caleños.



Un hecho que, según los analistas, deja varias enseñanzas y un solo perdedor: la ciudad. Daños en más del 90% de la infraestructura del MÍO, niveles de inseguridad desbordados, inflación en los precios de la canasta básica, el cierre de empresas, el congelamiento del 55% de la producción del Valle, y el aumento del desempleo son algunas de las cuentas de cobro que le pasó a los caleños un paro que inició con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar.



El capítulo Cali del paro nacional, según el politólogo Fernando Giraldo, le deja una enseñanza a toda Colombia “y es que los dirigentes políticos tienen la obligación de prever mínimamente acontecimientos de este tipo y que si las circunstancias no lo permiten, al menos uno esperaría que la dirigencia política de un país, una región o una ciudad tengan la voluntad de atender honestamente el problema”.



“Este era un problema político de un profundo contenido social y no hubo preocupación sincera y honesta de resolverlo. De dar la cara, ponerse al frente y no creer que el tema era simplemente de reprimir o mandar las fuerzas de seguridad del Estado que, obviamente, tienen la autoridad en un momento de tener que actuar, pero cuando hay un problema de esa magnitud al menos se discute, por más que no se esté de acuerdo con los desafueros y las manifestaciones de violencia”, señala Giraldo.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), John Marulanda, considera que “Cali fue un laboratorio a través del cual, y dependiendo de los resultados que obtuvieran, llevarían el modelo a diferentse partes del país. Pero fracasaron porque en Medellín y Barranquilla no pasó nada; en Bogotá tuvo otra connotación, y en ninguna otra capital se habló más del tema”.

Después de Santiago de Cali, fue Popayán la otra ciudad capital en donde los manifestantes atacaron la infraestructura de la ciudad y generaron millonarios destrozos al comercio.

Lea también: ¿Cuál es el día en el que más roban en Cali?, esto dice un informe



“Fue un laboratorio de gente de la izquierda en alianza con el narcotráfico. Hay testimonios y documentos que demuestran cómo se les pagaba a los muchachos para que fueran a cometer desmanes y eso está soportado. Las Farc y el ELN desde sus campamentos enviaban miles de millones de pesos para motivar a estos muchachos a cometer todos los desmanes que hicieron y con esto esperaban encender una mecha en todo el país poniendo de ejemplo a Cali, que la destruyeron pero no lograron replicar el modelo en otras ciudades”, asegura Marulanda.

Para el analista y politólogo Fernando Giraldo, las herias que quedaron abiertas en Cali son muy profundas y la capital del Valle del Cauca fue la expresión de algo que no debió haber ocurrido en Colombia.

La capital del caos



Seis meses después de las violentas revueltas en la capital del Valle, que dejó decenas de muertos y heridos, las secuelas de los hechos son palpables a lo largo y ancho de la ciudad.



Los desórdenes iniciados el 28 de abril, según el concejal Roberto Ortiz, marcaron nuestra ciudad, días después de que los caleños marcharon pacíficamente por una reforma tributaria lesiva, pero otros actores se dedicaron a destruir y a generar el caos.



“Cuando tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar, el alcalde Jorge Iván Ospina en vez de rechazar ese acto vandálico, lo justifico y a partir de ahí se inició el vandalismo por toda la ciudad y los caleños fueron sometidos a dos meses de terror, en los que grupos disidentes de la guerrilla y el narcotráfico contribuyeron para que varios puntos de la ciudad fueran tomados por manifestantes violentos”, señala.



“Ospina toleró el desorden, permitió que Cali fuera saqueada y destruida y por eso está en los últimos lugares de las encuestas; porque Cali no solo se estancó sino que retrocedió mientras él beneficiaba a sus amigos sin importar que cometieran actos de corrupción”, agrega.

Lo de rescatar



Si algo positivo se puede extraer de esa jornada de caos, bloqueos y desabastecimiento que padecieron los caleños, fue la unión de sectores empresariales, gremiales y sociales para consolidar una propuesta como ‘Compromiso Valle’, que lidera varios proyectos e iniciativas en materia de seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, emprendimiento, empleabilidad, liderazgo sólido y educación.



“Ciudadanos, empresas de todos los tamaños y fundaciones estamos comprometidos con aportar de manera concreta a las transformación social de nuestra región. Nuestro compromiso va más allá de la coyuntura y le apunta a construir en el mediano y largo plazo, más y mejores oportunidades para todos”, explican las directivas de Compromiso Valle en su portal web.

Clara Luz Roldán

La Gobernadora del Valle insistió desde el inicio del paro en el diálogo como salida a las diferencias y los reclamos,

y aseguró que cuando apeló a la Fuerza Pública no fue para reprimir la protesta sino para proteger la vida. Desde su despachó lideró iniciativas como los fondos para la reactivación económica que destinó más de $50.000 millones para beneficiar a mujeres, jóvenes emprendedores, microempresarios y personas con discapacidad que se vieron afectados por la pandemia y los bloqueos en el marco del paro.

Esteban Piedrahíta

No solo durante los dos meses que duró el paro en medio de bloqueos y desabastecimientos, sino durante el confinamiento producto de la pandemia, el entonces Presidente de la Cámara de Comercio de Cali trabajó para evitar una mayor afectación en el tejido empresarial de Cali y el Valle.

Desde la Cámara de Comercio lideró soluciones con empresas financieras digitales para las micro y medianas empresas y trabajó en la creación de alternativas de trabajo para los jóvenes de la ciudad y el departamento, entre otros.



S. Dagoberto Cárdenas

Vicario Episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali y miembro de la mesa de Diálogo que permitió el levantamiento de los bloqueos de la primera línea en varios sectores de la ciudad.

Trabajó en la discusión de varios reclamos de los manifestantes y que buscaban la inclusión social de jóvenes a través de seguridad alimentaria, la creación de espacios dirigidos a la generación de cultura, asambleas permanentes, salud, atención psicosocial, empleabilidad

y emprendimiento.