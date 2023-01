El Pandebono, entre los cinco panes a nivel mundial que se deben probar en el 2023

En Cali, Colombia y el mundo no deja de retumbar el famoso coro de la canción del Grupo Niche, 'Cali ají': "esto es cuestión de pandebono". Y esta vez, mucho menos, luego de que el amasijo tradicional de Cali y el Valle apareciera entre los cinco mejores panes del mundo que los amantes del turismo gastronómico deben probar en este 2023.



Lea además: Por falta de orden y seguridad, desfile de autos clásicos no se volverá a realizar en la Feria de Cali



La guía gastronómica Taste Atlas fue la encargada de realizar esta selección, dada a conocer en su sitio web como la nueva ‘lista de deseos’ con ocho preparaciones como: quesos, panes, jamones, salamis, aperitivos, vinos, pasteles y licores.



El pandebono, insignia de la comida caleña que se prepara a base de maíz, almidón de yuca, cremas y quesos, quedó en la cuarta posición con una puntuación de 4.8 sobre 5.



Conozca la selección completa: www.tasteatlas.com/tasteatlas-bucket-list-40-things-to-try-in-2023



“Sí, debe guardar esta lista. Y tienes que probarlos todos, no hay excusas. La vida es demasiado corta para no probar todo lo mejor que el mundo tiene para ofrecer”, manifestó Taste Atlas en su sitio web, motivando a los comensales a degustar del pandebono caleño.



Cabe resaltar que en la categoría de los panes, Latinoamérica ocupa dos posiciones con el pandebono (Colombia) y las pupusas (El Salvador).