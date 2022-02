El MÍO se ha recuperado en un 85% de daños causados por vándalos durante el paro

El Sistema Masivo de Transporte MÍO presenta una recuperación del 85%, así lo indicó el Presidente de Metrocali, Óscar Ortíz, tras habilitar las estaciones Manzana del Saber, Tequendama y Villa Colombia que fueron vandalizadas durante el Paro Nacional.



El plan de recuperación del MÍO tiene cuatro fases: en la primera, se recuperaron 39 estaciones, de la fase dos se han entregado cinco estaciones más y se espera entregar durante los próximos días las estaciones Santa Librada y Popular que presentan un gran avance, según el Municipio.



“Nos quedarían pendientes 10 estaciones más, nosotros esperamos que al 28 de febrero hayamos entregado la mayor parte de las estaciones y que al cierre de marzo podamos entregar las terminales Paso del Comercio y Calipso que son las que están más lentas debido a la importación de unos insumos, del tema eléctrico, bombas hidráulicas y otros componentes”, explicó el presidente de Metrocali.



En total son doce las estaciones que aún están en proceso de reparación y adecuación: la estación Univalle, Melendez, La Buitrera, Conquistadores, Nuevo Latir, San Bosco, Chiminangos, Siete de agosto y Belalcázar.

Ocho estaciones de la Carrera 15 fueron pintadas de violeta para concientizar y promover entre la ciudadanía espacios seguros para mujeres y niñas.

“Estamos movilizando más de 230.000 usuarios, ya volvimos a las cifras con que habíamos cerrado en el año 2021 y 2020, la idea es que este año se nos posibilite mover 360.000 usuarios para volver a esos niveles de demanda que queremos, con la apertura de la ciudad y de las nuevas estaciones esperamos aumentar en unos 70.000 usuarios”, puntualizó Ortíz.



Para la recuperación del sistema masivo de transporte se han destinado cerca de $38.000 millones.



“Hasta ahora hicimos un contrato por parte de Metrocali, para la fase dos, que costó $8.369 millones y después vino la fase 3 para eso se destinaron $30.000 millones por parte de la alcaldía en tres contratos, Paso del Comercio de $7.900 millones, Terminal Calipso, $7.600 millones, otro contrato de cinco estaciones por $7.411 millones y otro por $5.975 millones para las otras 5 estaciones, esto más las interventorías, suma los $30 mil millones”.

¿Qué opinan los usuarios?

Pese a que se han habilitado un gran número de estaciones, algunos usuarios sienten que el sistema sigue presentando graves fallas.

Amanda Hernández, es usuaria frecuente del MÍO y considera que el servicio está muy congestionado y no hay suficientes buses para cubrir la demanda de algunas rutas como la E21 y la T31.



“Hay rutas que son muy demoradas, por ejemplo la E57 que pasa por la Plaza Jairo Varela, se demora a veces hasta hora y media en recoger a los pasajeros, siento que hay muy pocos buses, se han reducido los vehículos y eso hace que las filas en las estaciones sean demasiado largas, además en este tiempo de pandemia no se tiene en cuenta el distanciamiento, hay mucha gente, ahora estamos como una caja de sardinas, amontonados y eso nos afecta a todos los usuarios”, aseguró.



Para Jorge Quintero, usuario de la ruta T47B, algunos cambios del sistema no son positivos: “algunas rutas como la E41 la quitaron en la pandemia, ahora hay que hacer más transbordos y las rutas se llenan más de lo habitual”.

A partir del 7 de febrero ingresarán cuatro rutas nuevas, P61, A17F, A13D y T57B, así el masivo estará funcionando con 95 circuitos, de los cuales 93 operarán en días hábiles.