El lunes abre nuevo punto para tramitar el pasaporte en Cali, lo que debe saber para pedir cita

Alrededor de 4000 personas buscan diariamente una cita para solicitar el pasaporte en el Valle del Cauca, situación que ha generado dificultades para muchos de los vallecaucanos que quieren viajar.



“Sabemos que estamos viviendo una situación difícil en el tema del pasaporte, pero esto ha sucedido en toda Colombia. Por eso, la Cancillería nos permitió dar apertura a un nuevo punto de expedición en el sur de Cali”, manifestó la gobernadora Clara Luz Roldán.



Con esta nueva sede, que abrirá sus puertas el lunes en La 14 de Pasoancho, local 207, se espera que diariamente puedan ser expedidos 2000 documentos en la ciudad, teniendo en cuenta que en la sede de La Estación se tramitan hoy 1200.



Walter Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, mencionó que “la invitación es a tener paciencia e insistir cuando se habilita la plataforma, utilizando una buena conexión a internet, para poder generar la cita sin inconvenientes”.

La nueva se- de en la antigua 14 de Pasoancho expedirá cerca de 400 documentos por día. La Gobernación del Valle espera que la cifra alcance gradualmente los 800.

¿Cómo lograr una cita?



Lo primero que debe hacerse es realizar uno de los dos pagos requeridos; este tiene un valor de $163.500 para obtener un pin. A las 12 del mediodía la Oficina de Pasaportes habilita la página web para que los interesados soliciten su cupo.



Sin embargo, esta es precisamente la queja de muchos ciudadanos quienes alegan, al llegar a este punto, que no logran la cita porque la página no permite completar el procedimiento.



Alejandra Vanegas, quien espera acceder a uno de los cupos, declaró: “Desde las 12 del mediodía me empieza a salir un anuncio que dice ‘demasiadas solicitudes’, así continúa hasta que por fin carga y dice que tiene cero citas disponibles”.



Andrés Forero, otro ciudadano en la misma situación, criticó que “para recibir los pagos nunca está caída la plataforma”. Esto ha hecho que muchas personas sigan pendientes de una cita.



Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana argumentan que hay una gran brecha entre la atención que pueden brindar diariamente y la cantidad de personas que intentan acceder a los cupos, que han llegado a ser hasta de 9000 en los picos más altos.



¿Hay tramitadores externos?



No. A pesar de que la tercerización del procedimiento no es un delito, la Oficina de Pasaportes no ha delegado estas funciones a ningún agente externo. Adicionalmente, la entidad recomendó no entregar datos importantes ni dinero a cualquier individuo que ofrezca este servicio.



¿Cuándo hacer el segundo pago?



Después de pasar por la cita y tener todo en orden, podrá realizar el segundo pago por un valor de $115.000 para el pasaporte ordinario y $205.000 para el ejecutivo.

Tenga en cuenta



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, explicó que a partir del lunes 25 de abril, en la nueva sede de pasaportes, se le dará prioridad a las personas que ya realizaron el pago inicial, entre los meses de enero y marzo de este año, para que asignen su cita en el portal.



También se programarán jornadas especiales de atención para disminuir la carga en los canales virtuales habilitados. Estas irán dirigidas a grupos específicos como: niños menores de cinco años, adultos mayores de 70 y personas en condición de discapacidad.



El proceso de expedición de citas se puede realizar tanto para obtener el documento por primera vez, como para su renovación.