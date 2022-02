El llamado al respeto de los agentes de tránsito de Cali tras recientes agresiones en su contra

Jorge Eliécer Gaitán y Óscar Jiménez son las más recientes víctimas de las agresiones contra los agentes de tránsito que se han registrado en Cali en los últimos días. Los dos funcionarios presentan lesiones que han requerido intervención médica.



En lo que va de este año en la capital del Valle se han reportado al menos siete casos de agresiones a los guardas de tránsito, de las cuales dos ocurrieron este miércoles cuando, en hechos aislados, los funcionarios fueron atacados por conductores que buscaban evadir requerimientos en puestos de control.



El primero de los casos se presentó hacia las 7:25 a.m. en la Calle 5 con Carrera 36, en inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero, cuando el conductor de la motocicleta arrolló a Óscar Jiménez luego de que este lo solicitó detenerse. El agente, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica puesto que presentó una fractura de tobillo y un trauma craneoencefálico.



"El motociclista no acata la señal de "pare" de mi compañera y cuando ya lo requerí entonces se me vino encima, me arrolló con la moto. Cuando desperté ya estaba en la clínica, tengo una fractura y un trauma craneoencefálico; me remitieron a cirugía y ahora debe verme un neurocirujano para valorar los exámenes por el golpe que recibí en la cabeza", comentó Óscar.



El segundo incidente reportado este miércoles ocurrió en horas de la noche en la Calle 25 con Carrera 98, sur de la ciudad, cuando Jorge Eliécer Gaitán requirió al conductor de un automóvil y este, al intentar evadir la solicitud, lo pisó con las llantas traseras del carro ocasionándole fracturas en ambos pies.



"El conductor hace un giro prohibido, lo requerí para informarle de su infracción, la persona vio que tenía un espacio para salir entonces acelera y me golpea, a lo que caigo una llanta posterior del vehículo me lesiona. Tengo fracturas muy serias en el pie derecho, en el izquierdo tengo fracturados los dedos y deben hacerme una cirugía", mencionó Jorge Eliécer.



Al respecto y luego de conocerse que ambos tendrán largas incapacidades para recuperarse de sus lesiones, los dos agentes hicieron un llamado al respeto no solo de sus labores, sino también de su integridad. Según manifestaron, todos buscan es "velar por la seguridad vial y evitar accidentes de tránsito".



"La invitación es a que se quiten ese estigma sobre los agentes de tránsito, queremos devolverle la cultura a Cali y evitar accidentes. Los accidentes son uno de los mayores causantes de mortalidad a nivel mundial y eso es lo que queremos evitar, esa es una de nuestras tareas en la ciudad", precisó Jorge Eliécer.



Por su parte, Óscar puntualizó que "el mensaje a los actores viales es respetar las normas de tránsito y a los agentes, nuestra función es velar por la seguridad en las vías de Cali. Nos agreden y nos tiran los vehículos encima, el llamado es a respetar nuestras funciones".

Aunque en el caso de Óscar las autoridades lograron capturar al conductor de la motocicleta, por los otros casos se está ofreciendo una recompensa por información que permita identificar a los responsables de cada uno de los ataques.