El actual sistema de salud no es favorable para hospitales públicos como el HUV: MinSalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó este viernes desde el Hospital Universitario del Valle, que el propósito de fortalecer los hospitales públicos del país debe ser uno de los pilares de la transformación al sistema de salud.



Con ese mensaje inició en la capital del Valle del Cauca formalmente la discusión sobre la transformación al sistema de salud a través de una Audiencia Pública citada por el Congreso de la República.



Corcho aseguró que el actual sistema no es favorable para hospitales públicos como el Hospital Universitario del Valle (HUV), que “sobrevive por su fuerza, también por la importancia social y científica que tiene, pero no justamente porque el modelo favorezca que los hospitales públicos y las Empresas Sociales del Estado (ESE) sean privilegiadas; esto tiene que ser sujeto de una reforma”.



Afirmó que se deben mantener los servicios privados, pero que “como Estado y como Gobierno nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia, que logren tener formalizados sus trabajadores”.



Además, aseguró que el Estado no seguirá pagando a intermediarios que se contraten a sí mismos, quebrando así a hospitales y clínicas que no hacen parte de su organización empresarial.



"En ningún momento se ha hablado de volver al modelo de seguro social, el modelo es lo que hay hoy. Era una integración vertical donde los trabajadores aportaban plata a un seguro y este tenía sus propios hospitales (...) Tenemos que superar ese modelo porque puede el Estado entregar recursos públicos al intermediario administrador para que se pague así mismo. Esto quiebra a los hospitales y clínicas que ni hacen parte de su integración vertical", aseguró Corcho.



Por otro lado, dijo que este Gobierno recibió de 32 EPS, 14 en proceso de liquidación. "Solo cuatro de ellas cumplen hoy con buenos indicadores financieros y de prestación de servicio", añadió.



"Esto no existe en ningún sistema de salud en el mundo. Además, hay otro elemento: la aspiración de la ley 100 para que la EPS fuera una aseguradora, pero eso no fue cierto y las razones nos las están dando aquí. De las empresas liquidadas hay más de $200 mil millones de pesos que dejaron deuda", agregó la funcionaria.



Otro de los pilares de la eventual propuesta de reforma a salud que propone el gobierno, según dijo, es el pago digno a los trabajadores.



“Ese proceso de formalización, de pago digno y decente a todo el personal, es garantía también de que el hospital continúe con su vocación investigadora, de conocimiento y que sea un hospital a la altura de del siglo XXI”, dijo.



También añadió que “el hospital es la soberanía del Estado en el territorio y su apuesta científica más importante en materia de salud, debe ser centro de pensamiento de la ciencia”.