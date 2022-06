Dos empresas de ambulancias suspendidas durante operativos de control en Cali

Dos empresas de ambulancias fueron suspendidas por incumplir los estándares de Salud en medio de los operativos de control realizados en la última semana por las Secretarías de Salud, Movilidad y Seguridad de Cali.



Según la Administración Distrital, el propósito de estas operaciones es garantizar a los caleños la calidad en la prestación de este servicio de transporte asistencial de pacientes.



De acuerdo con las entidades, en la última semana inspeccionaron 58 ambulancias, se realizaron 19 acciones en las calles de Cali y se llevaron a cabo tres visitas a empresas prestadoras de este servicio.



“Todos los vehículos revisados en calle cumplieron con los requisitos en salud, por lo que no fue impuesta ninguna medida sanitaria. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad impartió un total de seis comparendos por infracciones al código de tránsito”, señaló la Alcaldía.



Además, solo una de las empresas objeto de visitas cumplió con los estándares sanitarios y las otras dos sí fueron sancionadas. Por lo tanto, las ambulancias que pertenecen a estas empresas no podrán prestar su servicio.



José Javier Sandoval, profesional del equipo de articulación al Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud Pública Distrital, explicó que “las empresas tuvieron suspensión total de los servicios y sus vehículos (12 ambulancias de una y 6 de otra) no pueden prestar sus funciones hasta que no subsanen los hallazgos”.



Cabe destacar que estos operativos se están desarrollando desde el mes de mayo ante la creciente preocupación por los continuos casos de accidentes de vehículos de transporte asistencial de pacientes.