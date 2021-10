Día sin IVA: no se exigirá carnet de vacunación en Cali, conozca las otras medidas

Las autoridades locales presentaron las medidas que se aplicarán en la ciudad este jueves durante el desarrollo de la primera jornada del día sin IVA.



La Policía Metropolitana de Cali anunció que 1.300 uniformados velarán por la seguridad de los caleños en las principales zonas de comercio de la ciudad, entre ellas los centros comerciales, los almacenes de cadena, así como los negocios de compra y venta de productos de cada comuna.



Con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada, las autoridades tendrán un Puesto de Mando Unificado desde el cual garantizarán el orden público y vigilarán el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Según notificó el secretario de Seguridad, Carlos Soler, en los diferentes sectores comerciales de la capital del Valle habrá acompañamiento de grupos de inspección, vigilancia y control que verificará las garantías de los consumidores.



"Activamos Puesto de Mando Unificado a primeras horas de la mañana en el comando de la Policía; tendremos grupos que vigilarán los temas de precios y garantías de la protección del consumidor.



Comentó que trabajarán con la seguridad privada de los almacenes para evitar que se presenten alteraciones a la tranquilidad de los clientes y los comerciantes; además, aseguró que se desplegarán gestores de paz en los diferentes espacios de comercio de la ciudad.



"La invitación es avanzar en temas de protección a la población y seguridad para que no haya hurtos. Habrá una importante fuerza desplegada trabajando con la Policía Judicial, el CTI y la Policía Militar para verificar temas de reacción inmediata", mencionó.



Bioseguridad

Con relación a las medidas de bioseguridad, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, recalcó que habrá controles de las medidas de aforo y distanciamiento en todos las zonas comerciales de la ciudad.



"Solicitamos a los gremios tener en cuenta los aforos, garantizar el distanciamiento físico evitando aglomeraciones. Estamos llamando a la responsabilidad social para que las personas que acudan de manera presencial sean quienes ya estén vacunados", aseveró.



Dijo que, aunque no se exigirá el carnet de vacunación para el ingreso a los establecimientos, sí habrá habilitados puntos de inmunización en algunos centros comerciales de la ciudad, entre ellos Chipichape, Unicentro, Jardín Plaza y Cosmocentro.



"Tendremos equipos móviles de vacunación, el biológico estará disponible porque lo que queremos es ir vacunando en los locales o centros comerciales. No se va a exigir el carnet de vacunación, pero hacemos un llamado al autocuidado, que las no inmunizadas acudan a la virtualidad", precisó Torres.

Movilidad

En cuanto a las disposiciones que en materia de movilidad se implementarán este jueves en la ciudad, las autoridades indicaron que habrá controles de tránsito y acompañamiento a los patrullajes de la Policía.



Agregó, además, que un equipo de más de 400 personas de la Secretaría de Movilidad estarán a cargo de estos controles, entre ellos agentes motorizados que evitarán se presenten inconvenientes de transito.



"Haremos control a la movilidad en 17 puntos que hemos identificado entre centros comerciales y grandes superficies donde se espera que tengamos alta afluencia de personas", dijo William Vallejo, secretario de Movilidad de la ciudad.