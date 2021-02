Deuda de EPS a hospitales públicos por pacientes covid-19 llega a $42 mil millones

Erika Mantilla

Al menos a $42.000 millones asciende la deuda que tienen las EPS con diferentes hospitales del departamento únicamente por atención a pacientes covid en Unidades de Cuidados Intensivos, con corte al mes de diciembre del 2020. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, quien advirtió del riesgo que esto implica para la atención médica durante el segundo pico de la pandemia.



“Al Hospital San Juan de Buga le deben $7.600 millones, al HUV $6.800 millones; a la Red Salud de Oriente (una clínica que fue creada únicamente para prestar servicios covid), $5.700 millones; al ‘Isaías Duarte’ $4.800 millones; al ‘Tomás Uribe Uribe’, $ 2.200, y así sucesivamente”, precisó Lesmes.



Además de contar dichas instituciones, la crisis también alcanza a otros siete hospitales de la región, por lo que es posible “que la mayoría de las instituciones pasen a alto riesgo financiero este año”, aseveró la funcionaria en una reunión virtual en la que estuvieron algunos gerentes de los centros médicos afectados.



A esto se suma que el déficit para el pago de todos los servicios de salud “de las instituciones públicas del departamento con corte a de septiembre -o sea sin incluir la cartera de los últimos tres meses del año- suma más de $263 mil millones”.



Frente a esta situación, el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció en la reunión: “Si tengo que tomar medidas cautelares, las tomo para proteger el giro; si tenemos que intervenir los recursos de algunas EPS, porque no le están girando oportunamente a los hospitales, pues lo vamos a tener que hacer para proteger los recursos ahora en época de pandemia, sobre todo en instituciones que son vitales para el desempeño de la región en pleno segundo pico de Covid-19”.



Uno de los casos más críticos tiene lugar en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en el centro de Cali. El presidente de la organización sindical del mismo, Sergio Falla Acevedo, aseguró que para atender los costos de este mes la institución recibió $1600 millones, recursos que no son suficientes para cubrir los costos fijos de operación por $4800, o sea hay un faltante de $3200 millones cada mes.



“El panorama es bastante desolador, porque no tenemos flujo de caja, entonces no se le paga a los especialistas ni al personal temporal, así como también queda difícil cubrir gastos por insumos médicos, como antibióticos, sueros, oxígeno, etc. Mire que de los 750 trabajadores de la salud que hay en el hospital, se le debe entre cuatro y nueve meses, según su funcionalidad, además de que al personal de planta -tanto sindicalizado como no sindicalizado- no le han pagado la prima de junio”, explicó Falla Acevedo, quien trabaja en el área de enfermería.



Agregó que el bono covid prometido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria solo le ha llegado al 40 % del personal de salud del Isaías Duarte, una situación que parece no ser ajena a nivel nacional.



“Otro problema grave es que aunque antes éramos un hospital que lográbamos hacer 40 cirugías diarias, hoy casi no podemos hacer ninguna, dada la falta de elementos quirúrgicos, como relajantes y anestésicos, que al día de hoy son difíciles de encontrar en el mercado, porque todo se lo lleva la atención a pacientes covid. Pero lo peor es que ante esta reducción de nuestra capacidad, nuestros pacientes se están agravando en casa”, aseveró.



Para Falla Acevedo, “el Estado debería cubrirnos ese faltante que en promedio tenemos por mes y con una proyección de 10 a 15 años, con el fin de que nos dé tiempo para devolver esos recursos, pero como estamos ahora, nos costará mucho alcanzar el equilibrio financiero”.



Otro panorama más tranquilizador pero no menos preocupante se presenta en Hospital San Juan de Buga, al que más le adeudan por atención a pacientes covid. La gerente de la institución, Yamileth Garzón, indicó que el dinero que le deben las EPS llega a los $55 mil millones con corte a diciembre, con el 85 % correspondiente a la atención de pacientes no covid.



“Si miramos las cifras con más detenimiento, nos damos cuenta que la cartera que ya lleva acumulada más de un año es del 46 %; la que comprende de 180 a 360 días, 15 %, y la cartera corriente, 30 %”, indicó la gerente del San Juan de Buga.



Garzón agregó que “esto implica contar con un flujo de caja bastante apretado, con la dificultad para lograr costos más económicos y una respuesta más oportuna a nuestros proveedores”.



El País se puso en contacto con el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado y contributivo para conocer su posición al respecto, pero no fue posible recibir respuesta al cierre de la presente edición.

