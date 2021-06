Destraban proyecto de ampliación de la Avenida Circunvalar

Alejandro Cabra Hernandez

Para marzo del año 2022 se espera que culmine la ampliación de la calzada sur de la Carrera 80, desde la Calle 5 hasta la Calle 2a Bis, es decir, a un costado del Batallón Pichincha del Ejército. Esto en el marco de las obras de la prolongación de la Avenida Circunvalar.



Hace un mes se anunció una licitación que cerró el pasado viernes con 27 propuestas (17 consorcios y 10 empresas), por lo que se espera que en la primera semana de julio se asigne al contratista de la obra, quien para lo que resta de ese mes deberá realizar labores de preconstrucción, es decir, cerramiento de vías, plan de desvíos en movilidad, etc. En ese sentido, las labores iniciarán como tal en agosto de este año para concluir en ocho meses, o sea en marzo del 2022.



“Los criterios de selección del contratista comprenden la experiencia que tenga en este tipo de proyectos, que no reporte sanciones y que tenga capacidad financiera para cubrir cualquier detalle, pues en esta construcción de la calzada sur hay mucha incidencia en un tanque de agua de Emcali, por lo que es un activo que debe ser cuidado, al igual que los activos del Batallón”, explicó Néstor Martínez, secretario de Infraestructura.



Este precisó que la intervención será de 1470 metros de largo por 7,20 metros de ancho en la vía. Además, se destinará una inversión de $11.653 millones.



Hay que recordar que si bien ya se había llegado a un acuerdo con la Tercera Brigada en 2015, no se logró continuar con la obra en ese entonces (de hecho, la ampliación de la Avenida Circunvalar es una de las megaobras de la anterior administración de Jorge Iván Ospina). En todo caso, el año pasado se logró que esos acercamientos con el Ejército se cristalizaran luego de contar con el presupuesto y los diseños.

De acuerdo con Martínez, “hoy ya existe la calzada norte de la Carrera 80, pero la sur -que es la que vamos a construir- nos ubica dentro del terreno de la misma Tercera Brigada, lo que nos ha hecho que tengamos que adquirir esos terrenos con apoyo del Ministerio de Salud. Ahí habrá una coordinación de seguridad y protección con ellos mientras se adelantan las obras”.

¿En qué avanza la etapa 1?

Además de la intervención que tendrá lugar en la Carrera 80 y que está a punto de adjudicarse, la etapa 1 de la prolongación de la Avenida Circunvalar también comprende la labores que tienen lugar entre las carreras 73 y 83, que reiniciaron en febrero del 2020 luego de estar suspendidas por cuatro años.



“Ahora hay un avance del 65 % y ya hemos construido totalmente el puente sobre la Avenida Circunvalar con Carrera 80 luego de que se demoliera el que ya estaba ahí, porque el contratista anterior no cumplió con las especificaciones técnicas para su realización. Ahora bien, en cuanto al nuevo puente, hay una rampa que cae sobre cinco predios y la comunidad ha mostrado su inconformidad frente a esa intervención, por lo que debemos comprar esos predios para terminar esa parte, que es la rampa sur de acceso”, explicó el Secretario de Infraestructura.



Sin embargo, admitió el funcionario, el proyecto ha presentado dos grandes dificultades que han retrasado que termine más pronto.



Primero, la pandemia, que suspendió la obra en marzo y abril, y que al regresar se deben cumplir con las medidas de bioseguridad, por lo que no ha habido un rendimiento pleno.



Y segundo, el paro nacional, “que ha sido más difícil, porque los bloqueos han impedido que uno suba los materiales a la zona y los obreros no puedan llegar, pues el MÍO no está funcionando al 100 %. Además, el costo del cemento está muy costoso y más si uno quiere traerlo de otras ciudades. Por eso la obra está suspendida desde el 28 de abril”.



Por ende, hay que esperar cómo avanza la situación de orden público y los diálogos con los manifestantes para que tanto la normalidad como las construcción se normalicen.

Las otras etapas

Una vez termine la primera etapa, se continuará con la segunda, que comprende labores entre las carreras 93 y 96, es decir, una intervención que rodeará la parte occidental del Club Campestre hasta concluir detrás del sector de Polvorines, por el barrio Alto Jordán, en la ladera sur de Cali.



“La Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, ya tiene los diseños de la etapa 2, que más o menos son 6,5 kilómetros. Al contrario de la Tecera Brigada, nosotros no nos vamos a meter en los terrenos del Club Campestre; con ellos ya nos hemos reunido varias veces y se han mostrado conformes”, anotó el titular de Infraestructura.



Este agregó que “junto con el Alcalde, estamos convencidos de dejar lista la etapa 2 del proyecto (cuya inversión sería de $12.000 millones) entre el 2022 y 2023. La tercera etapa, en cambio, es un tanto más compleja, pues requiere de compra de predios, ya que se habla de una prolongación que iría desde la Carrera 96 hasta la 122, pasando por la Urbanización Altos de Santa Elena y concluir por los lados de la Universidad San Buenaventura”.