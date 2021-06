Obras de vías 5G del Valle serán firmadas este jueves: Gobernadora

Alejandro Cabra Hernandez

Este jueves el Valle del Cauca sancionará con la firma del presidente Iván Duque la malla vial del departamento con el proyecto de vías 5G. Así lo anunció la gobernadora Clara Luz Roldán, quien en el Facebook Live ‘Protagonistas en Vivo’ también contó cómo se proyecta la reactivación económica del departamento.



Desde la vitrina turística Anato 2021, en la que participa la Mandataria, aseveró que el 99 % de los municipios del Valle se han logrado desbloquear con diálogo y apoyo de la Fuerza Pública.

Gobernadora, usted mencionó que este jueves el presidente Iván Duque vendrá al Valle a realizar varias actividades, entre ellas, a firmar las primeras obras 5G del país, cuéntenos más detalles...



El Presidente viene a varios temas, uno de ellos es la firma de la primer 5G que se firma en Colombia, y somos nosotros, el Valle del Cauca, los afortunados. La 5G va a hacer la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí, el hundimiento de Sameco, el arreglo de todas las entradas a Cali; el hundimiento de la Glorieta de Palmira y varias vías de Palmira. En esto vamos a tener un gran desarrollo de infraestructura vial y es una obra de más de 2 billones de pesos y va a generar mucho empleo en el departamento. También, estamos tratando en sacar adelante la vía Mulaló-Loboguerrero, próximamente nos están dando el dictamen de la Anla -Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- y del Ministerio del Medio Ambiente, que es lo único que nos faltaba para proceder.



¿Cuál es la situación actual de las vías del departamento? ¿ Qué porcentaje de vías se ha logrado desbloquear tras el paro?

El 99.9% de las vías las logramos desbloquear, solo nos queda un punto de Palmira, que con el Alcalde y la Gobernación estamos en las mesas de diálogo, creemos que entre este miércoles y jueves ese será el último que lo logramos desbloquear. A los manifestantes siempre fuimos muy sinceros, y les dijimos que nosotros avanzamos en los diálogos, pero si no proceden a desbloquear ya va a ser la fuerza pública la que tiene que proceder. Así ha sucedido en las vías que logramos desbloquear entre nuestra fuerza pública, que damos agradecimiento.



Cali no la cuento dentro de las proyecciones que hago porque recordemos que es un distrito y el Alcalde es autónomo y quien toma las decisiones frente a la situación de orden público de la ciudad.



Han sido meses muy complicados por la pandemia de covid y por el efecto del paro, usted tiene un paquete importante de recursos. ¿Cómo los va a invertir y qué sectores se van a ver beneficiados?

La verdad es que ya tenemos que empezar a dejar atrás sin olvidar que el covid no se ha ido, hoy más que nunca estamos viviendo un pico supremamente duro frente a la pandemia, lo advertimos cuando se iban a dar las manifestaciones, proyectamos que nos iba a dar un aumento de casos como los que hemos vivido los últimos días.



Hemos tenido días con 2500 contagios, las UCI, nunca tuvimos un pico donde hubiéramos negado a una persona una UCI, hoy tenemos 180 personas en UCI, hemos llegado a tener 220; así que en este momento tenemos que decir que el covid sigue pero tenemos que empezar a pensar en reactivarnos económicamente.



Vamos a trabajar muy duro en la reactivación económica de todos los sectores.



También hicimos un compromiso con los municipios, les dije que por cada peso que un Municipio ponga yo le pongo 3 para reactivación económica y lo utilizamos solo en el municipio en el cual estamos poniendo los recursos.



Se pueden consultar a través de la página de la Gobernación www.valledelcauca.gov.co, entrar a la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí a Valle INN y ven que tenemos una convocatoria de 14.000 millones de pesos para Valle INN Municipios. El próximo mes vamos a empezar Valle INN comunas, porque vamos a llegar también a las comunas de Cali, vamos a apoyar a estos emprendimientos que producto de la pandemia no aguantaron.



Vamos a tener también emprendimiento para mujeres, para discapacidad donde vamos a llegar por un lado a población en situación de discapacidad y por otro, a la cuidadoras de estas personas; a la población LGBTI; vamos a hacer un Valle INN únicamente para el sector gastronómico y de bares que ha sido tan afectado.



¿Cómo va el proceso de vacunación en el Valle?



Vamos muy bien en vacunación, no dejamos de entregar una sola vacuna en ni un solo municipio cuando correspondía porque tuvimos a la Fuerza Aérea ayudándonos a entregar vacunas, medicamentos, oxígeno; estamos por encima de 1.200.000 dosis.



Le pedí al Ministro de Salud que nos ampliara la edad porque hay gente que no está yendo a vacunarse y nosotros con las vacunas ahí. Lo más lamentable es que las personas que están contagiadas y necesitando UCI y más del 50 % que están muriendo, están entre los 30 y 50 años. Hoy necesitamos abrir la edad de vacunación.



Hay una lista de espera de 180 personas para UCI, ¿a qué atribuir que a pesar de esto haya gente que no quiere vacunarse?

Es muy lamentable tener un número tan alto de personas esperando UCI; nos hemos ayudado con departamentos vecinos pero también están copados. Simplemente pidiéndole a Dios que empecemos a bajar y que las manifestaciones terminen, tenemos que ser responsables y entender que estamos atravesando una situación difícil, no es momento de aglomeraciones.