Descontrol en el Kilómetro 18 de la Vía al Mar este domingo, trancones hasta la medianoche

Erika Mantilla

Los desórdenes en el Kilómetro 18 que no se presentaban desde que se implementaron restricciones de movilidad implementadas en el Valle del Cauca durante el aislamiento preventivo obligatorio por el covid-19, se registraron este domingo en la Vía al Mar.



En imágenes y videos compartidos a través de redes se observa una alta afluencia de vehículos y motociclistas en la noche, por lo que los trancones se extendieron hasta la madrugada, explican los denunciantes.



También se observa consumo de licor en vía pública, música a alto volumen, aglomeraciones en medio de las que no se cumplía con el distanciamiento social, personas sin tapabocas y ausencia de controles para regular la movilidad.

Tanto residentes de la zona como quienes transitaban por la zona hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que garanticen que no se repitan estos hechos durante la fase de aislamiento selectivo, con la que buscan evitar que se aceleren los contagios de coronavirus en la región.



Desde marzo, cuando inició la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia, no se registraba asistencia masiva a este punto de la vía que conduce a Buenaventura.



Por ahora, las secretarías de movilidad y seguridad no se han pronunciado al respecto.

Rumba sin control en el kilómetro 18 de Cali. El domingo volvió el desorden a la vía al mar. Gente atrapada hasta la media noche por la congestión generada por motociclistas y conductores, algunos ebrios y drogados. @PoliciaCali@MovilidadCali@JorgeIvanOspina@SoyCarlosRojaspic.twitter.com/1vG8ks0nKe — Hugo Mario Palomar (@Hugompalomar) September 7, 2020

@MovilidadCali@SoyCarlosRojas Sector Cristo Rey, Kilometro 18, y otros ameritan revisión, perdimos tantos meses de encierro?. pic.twitter.com/RU5dDai3eO — Alexandra Hernández (@ALEXAHERNANDEZC) September 7, 2020

LA IMÁGEN DE HOY EN EL KM18



En horas de la tarde, había puestos de control, pero en horas de la noche, desapareció. pic.twitter.com/PGJ4WLRLhn — CaliWeb (@CaliWebCo) September 7, 2020

Así se encontraba el KM18 hace 30 Minutos 🤦‍♂️ pic.twitter.com/C8lAXEHBIp — CaliWeb (@CaliWebCo) September 7, 2020