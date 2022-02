Varios caleños han denunciado este lunes haber tenido inconvenientes para realizar el pago correspondiente a la tasa por congestión, que permite circular durante el pico y placa en la ciudad, porque habría caducado la fecha límite para hacerlo antes de lo estipulado.



De acuerdo con los reportes de los ciudadanos, a pesar de que el 28

de cada mes es la fecha límite para realizar el pago mensual, en esta ocasión no se habría logrado cancelar la tarifa después del 25 de febrero porque, según las denuncias, habrían cambiado el plazo sin informarlo.



Una de las personas que reportó el inconveniente fue Juliana Rojas, una docente de preescolar que cada mes paga la tasa de congestión porque necesita movilizarse todos los días para cumplir con su labor, puesto que trabaja como profesora domiciliaria.



"Estoy inconforme porque se han presentado fallas para realizar el pago de la tasa por congestión, yo lo pago todos los años porque me sirve para mi trabajo ya que soy docente en casa y me movilizo todos los días. Este año han cambiado las políticas y no nos damos cuenta de las fechas que están colocando para el límite de pago", mencionó la profesora.



Además, detalló que "normalmente el 28 era el límite de cada mes, en enero no lo habilitaron entonces me tocó trabajar con pico y placa en febrero, pero ahora que se suponía tenía la fecha límite hasta este lunes lo iba a hacer para pagar marzo y ya no se puede. Cuando intenté realizar el proceso con un asesor me informaron que fue hasta el 25, simplemente tomaron la decisión y no lo avisaron".



Otra de las personas que denunció el mismo caso fue Juan Antonio López, un visitador médico que también cancela la tasa cada mes y que en esta oportunidad, por la misma razón, no pudo hacerlo. "Soy padre de familia, pago la tasa desde finales del 2021 y lo hago para poder movilizarme para mi trabajo y para transportar a mis hijos hacia sus colegios porque decidí, por efectos del covid, que no los llevaran buses escolares en lo que puede haber aglomeración".



Y agregó que "en el mes de enero hubo mucha deficiencia para acceder a esta posibilidad, entonces no lo pude hacer. Este lunes que lo iba a pagar para marzo me informan, alguien conocido a las autoridades de tránsito, que cambiaron la fecha límite para el 25 de febrero, pero nadie le informó a la ciudadanía sobre esta decisión ni por las redes de la Secretaría de Movilidad o a través de los medios".



Juan Antonio recalcó que el no haber sido notificados sobre el cambio del plazo límite lo afectará puesto que no podrá llevar a sus hijos al colegio el día que tiene pico y placa. "Hay unas normas que respetamos sobre la restricción de movilidad y también había unas reglas de juego para el pago de la tasa, pero la Secretaría fue ineficiente en comunicar la información sobre cómo iba a funcionar el pago", comentó.



Entre tanto, Juan Carlos Gutiérrez, quien trabaja reparando lavadoras, explicó que se debe movilizar todos los días en su vehículo para cumplir con su labor, pero que tampoco pudo acceder a la posibilidad de circular los días que tiene pico y placa porque no sabía que había cambiado la fecha de pago.



"No tenía conocimiento del cambio del plazo y no pude pagar antes, esto me representa pérdidas en mi negocio, que los señores de tránsito no me van a reconocer", aseveró Juan Carlos.

​

Entre tanto, Wilmar Soto, asesor de servicios de tránsito, explicó que el inconveniente se está presentando porque al momento de expedir el documento para cancelar la tarifa no es posible completar el proceso porque este trae como fecha límite el 25 de febrero.



"Para el pago de cada mes hay una fecha de vencimiento que sale en el código de barras y no vas a poder cancelar después de ese día. Hoy (lunes) traté de hacerlo, el sistema lo deja imprimir, pero en el banco no lo reciben porque está la fecha límite hasta el 25. Seguro lo hicieron para poder recolectar los pagos y transmitirlo con el ente encargado pueda que eso se demora unos días, sino la gente sale y la multan porque no se procesa la información, pero no hubo claridad, no lo notificaron", acotó Soto.



Aunque son varios los ciudadanos que han denunciado tener el mismo inconveniente, desde la Secretaría de Movilidad no se ha emitido un pronunciamiento oficial, pero indicaron que lo harán en las próximas horas.