¿Cuáles son? Conozca los barrios de Cali que se quedarán sin energía este jueves 16 de marzo 

Dos barrios de la ciudad no tendrán servicio de energía el 16 de marzo debido a labores de mantenimiento en el cableado, según informaron las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



Los sectores serán la carrera 31 a 32 entre calles 10A a 12C (barrio Colseguros) y la carrera 44 entre calles 8A a 10 (barrios Los Cambulos).



Según Emcali, el servicio será suspendido desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y se hará porque se hará la instalación de un nuevo cable ecológico.



Se debe recordar que la instalación de este cable ecológico se está realizando en varios sectores de la ciudad y su principal función es mejorar la prestación del servicio, permitiendo que se generen menos cortes de energía en los sectores en los que están siendo ubicados.