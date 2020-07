¿Cuál es la nueva estrategia del Gobierno en la pandemia?, la explica Andrés Villamizar

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con el objetivo de ganarle la batalla al coronavirus, y para hacerle frente a la enfermedad, el Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia, conocida como Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), que busca aumentar la capacidad de pruebas contra el virus en el país.



El coordinador nacional de la estrategia Prass es Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali y quien hoy trabaja en la Gerencia Covid de la Presidencia. El funcionario explica en qué consiste la estrategia, cuánto tiempo lleva el plan piloto en las ciudades de Palmira, Cartagena y Quibdó y cómo ha sido el progreso con el aumento de pruebas a nivel nacional.



¿En qué consiste la estrategia Prass?

La describiría como la llave para la reapertura segura y responsable de la vida social y económica del país. Nosotros tuvimos una etapa larga de aislamiento obligatorio preventivo, donde al principio estaba aislado prácticamente todo el país, a medida que pasó el tiempo se fueron soltando algunos sectores, pero ya muy pronto va tocar soltar a la mayoría y la única forma de hacer esto de manera responsable, es teniendo una estrategia que permita buscar la mayor cantidad de casos positivos a través de pruebas, luego hacer un rastreo de sus contactos cercanos y aislarlos preventivamente.

¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento preventivo y Prass?

La primera diferencia es en el tema de la selectividad; ya no se trata de aislar potencialmente a millones de colombianos, sino a una proporción muy inferior, es decir, en vez de 20 millones de colombianos a 200,000 personas, son cifras aproximadas.



La otra diferencia es que el aislamiento que hemos vivido en los últimos meses ha sido indefinido, de muy largo plazo. El aislamiento de la estrategia solamente es por 14 días para cada persona, esto permite reactivar más sectores de manera segura y hacer una reapertura de la economía y de la vida social del país.

¿Para qué se hace el Prass?

Para cortar las cadenas de contagio, hay que entender la forma en que se propaga este virus. El 40% aproximadamente de los contagios se dan por personas que tienen síntomas y contagian a otros, pero hay un 45% de los contagios adicionales que se da por personas que denominamos presintomáticas, que ya fueron infectados por el virus, pero no han desarrollado síntomas y como no saben que tiene la enfermedad no se cuidan lo suficiente.

¿Cómo se detectan o se identifican los presintomáticos?

Sólo hay una forma conocida en el mundo y es el rastreo de contactos. Si a una persona le hicieron una prueba de Covid-19 y dio positivo, a esa persona se llama para entrar en el sistema Prass: lo llama un rastreador, que es el encargado de comunicarse telefónicamente con el contagiado, y le pregunta cuándo comenzaron los indicios de la enfermedad e indaga por todos los contactos con los que estuvo cuando tenía síntomas, pero más importante cuando no tenía, eso puede arrojar un número entre 30 o 40 individuos. Todas esas personas deben ser aisladas, porque hay una alta probabilidad de que estén contagiadas, así no tengan síntomas o no les hayan practicado la prueba del covid.

¿A quiénes se aisla?

A las personas con las que se convive, porque los convivientes son los de mayor riesgo de contagiado y en segundo lugar a los que se llaman contactos cercanos, que es la persona con la que se tuvo una conversación cara a cara durante más de 15 minutos sin tapabocas, a menos de 2 metros de distancia, las personas que cumplan con esa característica también hay que aislarlas. Con esto, estaríamos efectivamente cortando las cadenas de contagio y así logramos que la enfermedad se transmita más lentamente y el virus no enferme a tantas personas, evitando que los sistemas de salud colapsen, especialmente las unidades de cuidados intensivos.

¿El Gobierno subsidiará a las personas positivas por Covid -19 para que puedan cumplir con el aislamiento sostenible?

No a todos, solamente las personas que requieran la ayuda, el estado colombiano tiene mecanismos para detectar personas, entonces por ejemplo, si alguien tiene una entidad prestadora de servicios (EPS) y tiene un contrato laboral, la EPS paga esa incapacidad –alrededor de 15 días – por el hecho de tener Covid-19; pero si es una persona informal, es decir un vendedor ambulante, probablemente no tiene un servicio de salud, ni contrato o tiene régimen subsidiado, estas personas pueden entrar a cumplir con los requisitos para tener el apoyo del Gobierno durante estos 14 días y que puedan hacer el aislamiento sostenible sin muchas preocupaciones.

¿Cómo está operando esta estrategia en Palmira?

Lo primero que estamos haciendo en Palmira es implementando el número de pruebas diarias, estamos articulando con las EPS, pero también con la Gobernación del Valle para que se hagan más pruebas y se procesen de forma rápida.



Lo segundo es ampliar la capacidad de rastreo de contactos que ya se estaba haciendo, pero que hay que ampliarlo para rastrear más contactos, eso lo vamos hacer con el call center que va a contratar la Gerencia Covid para hacer rastreos a nivel nacional, parte de esa capacidad se va invertir en hacer rastreos en Palmira; la Alcaldía está contratando más rastreadores para trabajo en terreno, porque no todo el rastreo se puede hacer telefónicamente, cuando no tengamos acceso una persona positiva por Covid telefónicamente, entonces se hace el rastreo con personas en terreno.

¿Cómo ha sido el progreso de la estrategia a nivel nacional?

Eso sí es muy importante, la gerencia del coronavirus lo primero que hizo desde hace un mes fue trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud para incrementar el número de pruebas. Eso requirió varias acciones: una fue la adquisición de grandes reactivos que eran necesarios para poder hacer las pruebas, ya que había un déficit de reactivos muy grande y nosotros adquirimos en particular 500.000 kits de extracción que se repartió a todos los laboratorios de salud pública, entre ellos está el Valle del Cauca.



Eso permitió aumentar el número de pruebas en toda Colombia. Hemos aumentado significativamente el número de laboratorios validados para hacer pruebas, ya tenemos más de 70 laboratorios, antes tocaba mandar todas las pruebas a Bogotá y ahora se pueden hacer en una Red Nacional de Laboratorios. Se ha logrado cerca de 18.000 pruebas diarias en varios días.

Después de que se haga el piloto en Cartagena, Palmira y Quibdó, ¿cómo va a funcionar en las demás ciudades?



Vamos a establecer Prass en 48 entes territoriales que son las 32 gobernaciones y adicionalmente 16 municipios, que incluyen los tres en los que hicimos el plan piloto. Esta estrategia estará en la mayoría de ciudades capitales y otras no capitales, pero que también requieren atención especial, como por ejemplo Tumaco y Buenaventura.

¿Cuál será el rango de durabilidad de esta estrategia?

Vamos a iniciar un plan de tres meses, pero muy probablemente esto va a tener que mantenerse hasta que no haya una vacuna que se aplique de manera masiva en toda Colombia, entonces es posible que esto termine durando más de seis meses dependiendo del avance de la pandemia y en la vacuna a nivel internacional.

¿De qué sirven estas estrategias frente a tanta irresponsabilidad y desobediencia de los ciudadanos?

Es muy importante lo que mencionas y esa estrategia tiene un componente fundamental de cultura ciudadana. El Gobierno hace lo suyo en las pruebas, hace el rastreo, facilita el aislamiento, pero con ese tema de estar haciendo fiestas sin tapabocas, sin distanciamiento, pues ninguna estrategia funciona si los colombianos siguen con ese nivel de indisciplina; también, cuando una persona da positivo tiene que cumplir con el aislamiento y tiene que facilitar la información de los contactos, porque si se niegan a contar la verdad de con quién han estado, pues es muy difícil aplicar la estrategia. Requerimos un apoyo muy grande de la ciudadanía.

¿Qué es lo más importante de la estrategia?

Son al menos tres elementos: el primero es mantener esa alta capacidad de tener pruebas, que ya se tiene más o menos asegurado; el segundo es el rastreo de contactos, ahí dependemos del trabajo del Gobierno, pero también la colaboración ciudadana y el tercero, el aislamiento de la gente.