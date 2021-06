Críticas a Ospina por sugerir que patrullero de la Policía asesinado pudo morir ahogado

Álvaro José Carvajal Vidarte

"Yo expresé la preocupación (por la presencia) de hombres armados disparándole a los indígenas, eso me parece algo denigrante, y también expresé (la preocupación) por el hecho de que un Policía haya desaparecido y haya muerto ahogado, quizás muy golpeado, en el río Cauca".



Estas palabras dichas por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras su reunión del pasado martes con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, terminaron generándole al mandatario local una serie de críticas, principalmente por su mención al caso del patrullero de la Policía Carlos Andrés Rincón Martínez.



El uniformado, quien fue reportado como desaparecido en la zona de Paso del Comercio desde el 3 de junio, fue hallado muerto y con signos de tortura el pasado lunes en el Río Cauca.

Ante la visita de la @CIDH el alcalde @JorgeIvanOspina reiteró el compromiso de la @AlcaldiaDeCali de continuar trabajando por la defensa de los #DDHH, además se plantearon los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional en nuestra ciudad.👇🏽🧵 #CaliElDiálogoEsElCamino pic.twitter.com/i2OdHY0Qx6 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) June 8, 2021

Esa última parte del video, inicialmente subido a las redes sociales de la Alcaldía, fue replicada este miércoles por líderes políticos del Centro Democrático, que cuestionaron fuertemente que el alcalde Ospina sugiriera que el patrullero Rincón falleció a causa de un ahogamiento.

Lea también: "Diálogos son necesarios, pero tienen límites; no podemos permitir más daños": Ospina



Uno de los primeros en reaccionar fue el representante a la Cámara por el Valle Christian Garcés, quien publicó en su cuenta de Twitter el video con dos cuestionamientos.



"¿Cómo es que el alcalde Jorge Iván Ospina dice que el patrullero Carlos Andrés Rincón murió ahogado, si el análisis forense reportó que fue sometido a tortura y recibió impactos con arma de fuego? ¿A quién le sirve usted alcalde con esas declaraciones?", escribió el congresista.

¿Cómo es que el alcalde @JorgeIvanOspina dice que el patrullero Carlos Andrés Rincón murió ahogado, si el análisis forense reportó que fue sometido a tortura y recibió impactos con arma de fuego?

¿A quién le sirve usted alcalde con esas declaraciones? @CIDH pic.twitter.com/nCGplX1Y5Q — Christian Garcés (@ChriGarces) June 9, 2021

Ospina le respondió a Garcés en el mismo trino, asegurando que el patrullero "fue asesinado y la respectiva denuncia la hemos realizado ante la Fiscalía y ante la Cidh y ofrecimos recompensa para hacer justicia"-



Pero Garcés no fue el único en cuestionar las declaraciones del mandatario local. Varios congresistas del partido mostraron su descontento por la versión dada por Ospina, algunos incluso llegando a pedir su salida del cargo.



"Alcalde, el patrullero fue vilmente asesinado. Encontraron impactos de arma de fuego y signos de tortura en su cuerpo. Un hecho que debe ser esclarecido con la mayor brevedad y esclarecer quiénes estuvieron detrás de este crimen atroz. ¡No cambie la historia!", escribió el senador vallecaucano Gabriel Velasco.

Vea además: Alcalde de Cali denunciará ante la Fiscalía actos vandálicos contra el MÍO



La también senadora vallecaucana María Fernanda Cabal, expresó: "Mentir, mentir, mentir que algo quedará. Alcalde Ospina no le mienta al país, al patrullero Carlos Andrés Rincón, lo torturaron y asesinaron; no apareció ahogado como lo propone de manera irresponsable".



"Parece miembro de la liga del mal. Solicitaremos publicar el dictamen de Medicina Legal para que el mundo vea la barbarie detrás de los puntos de resistencia. ELN puro y duro", agregó en otro trino.



Por su parte, el congresista caldense Carlos Felipe Mejía fue más allá en su crítica y reiteró su pedido al Gobierno Nacional para que declare conmoción interior.



"No nos cansaremos de pedir conmoción interior, entre otras cosas, para remover de su cargo a alcaldes como Jorge Iván Ospina, que mienten descaradamente y no permiten recuperar la seguridad. El patrullero Rincón NO murió ahogado, fue torturado y brutalmente asesinado #AutoridadYa", escribió en un trino.



El senador risaraldense Gabriel Vallejo fue otro de los que se pronunció al respecto, con duros calificativos hacia el alcalde de Cali.



"Alcalde Jorge Iván Ospina, usted es un miserable. El asesinato del patrullero de la Policía Carlos Andrés Rincón no fue por ahogamiento, fue secuestrado, torturado y asesinado por vándalos y terroristas que usted decidió no enfrentar y perseguir", escribió.



Finalmente, la senadora sucreña María del Rosario Guerra reiteró que el patrullero Rincón "no murió ahogado, sino que fue secuestrado, torturado y asesinado por vándalos y criminales".



"Las cosas como son, no se puede dar un discurso desdibujado de la realidad", agregó.