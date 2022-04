Critican a Ospina por aparente falta de empatía con mujer que se habría desmayado a su lado

Una gran cantidad de criticas ha recibido el alcalde Jorge Iván Ospina luego de que este viernes una mujer, al parecer, se desmayó a su lado y él no le brindó primeros auxilios.



De acuerdo con los detalles de lo sucedido, la mujer habría colapsado mientras el Mandatario se encontraba dando declaraciones a la prensa.



Aunque algunos testigos aseguraron que el Alcalde fue quien alertó

a los organismos de socorro, hay quienes han criticado la actitud de Ospina puesto que, a pesar de su condición de médico, no fue quien le prestó los primeros auxilios a la mujer.



Le puede interesar: Alcalde Ospina explica cómo será el plan de seguridad para la Semana Santa en Cali



De hecho, lo que más ha causado indignación en redes, por donde se ha vuelto viral el video donde se evidencia lo ocurrido, es que a pesar de que la mujer estuvo por varios minutos en el piso, Ospina continuó atendiendo una entrevista.



Según manifestaron quienes presenciaron lo ocurrido, la mujer se habría desmayado poco después de que le reclamó al Alcalde por uno exámenes médicos que, para ella, no deberían tener costo. Frente a ello, Ospina la habría remitió en repetidas ocasiones al Defensor del Paciente.



Al respecto, Blu Radio indicó que desde la Administración Municipal aseguraron que fue el Alcalde quien le solicitó a la Defensa civil atender a la mujer, quien, supuestamente, se tiró al piso como modo de protesta.

Una ciudadana se habría desmayado en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal, CAM, mientras el alcalde Jorge Iván Ospina daba declaraciones a su equipo. Así se vivió el momento. pic.twitter.com/oK4nJQQyx1 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 8, 2022