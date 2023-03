Corfecali, endeudada y a punto de ser liquidada: en tres años del gobierno Ospina la entidad quedó 'en la olla'

La Corporación de eventos, ferias y espectáculos de Cali, Corfecali, podría entrar en liquidación en el próximo mes de abril, el crítico estado financiero tendría a la entidad al borde de la crisis. Así lo denunciaron concejales de la ciudad.



Al parecer, Corfecali tiene un déficit del 2022 que supera los $ 4 mil millones, más las deudas a los proveedores de la vigencia del 2021 que estarían por encima de los $ 4500 millones, además, cerca de 350 artistas y agrupaciones que participaron en la última versión de la Feria de Cali continúan a la espera de que se les pague por sus servicios.



“Cómo es posible que personas que llegan a la ciudad a realizar actividades como las orquestas extranjeras les paguen de una, mientras que a las orquestas locales y a los artistas de los barrios no les hayan cumplido”, expresó el concejal Roberto Ortiz.



Alrededor de 900 agrupaciones artísticas participaron de la Feria del 2022, dentro de las cuales, estuvieron presentes las escuelas de baile, comparsas, coreógrafos, grupos musicales, entre otros.



Según Carlos Cuervo, director administrativo y financiero de esta entidad, la contratación de estos grupos asciende a la suma de $ 8000 millones, de los cuales, casi tres meses después, solo se ha cancelado el 51 %.



El concejal Fernando Tamayo, expresó que esta situación es lamentable y golpea la caleñidad, pues en su momento, la entidad fue “una empresa emblemática, en todo lo que tiene que ver en logística con eventos”.



“Sería una total vergüenza que Cofercali colapse y se liquide en este último año de la actual Administración. No podemos olvidar que hace tres años Corfecali inició el periodo con $ 6 mil millones de superávit. Además que no solo se encargaba de la Feria de Cali, sino que en su mejor momento prestaba servicio de logística a otras ciudades e inclusive fuera del país”, agregó el concejal Tamayo.



Indicó que esta crisis empezó con el desarrollo de la Feria Virtual del 2020 porque generó un déficit que a la fecha no se ha podido superar.



De igual manera, el concejal Juan Martín Bravo indicó que la entidad ya no es atractiva comercialmente, ya que, con las demoras en los pagos, se ha creado un daño reputacional del cual no se ha podido levantar desde hace 2 años. “Nadie quiere contratar con esta entidad porque se demora más de 10 meses en pagar”.



Se espera que el próximo 10 de abril se realice la asamblea de Cofercali con todos los socios que la componen, y el 30 del mismo mes se lleve a cabo la junta directiva para tomar una decisión definitiva.



El País trato de comunicarse con la entidad para dar claridad del tema, pero no fue posible, sin embargo, desde la Alcaldía anunciaron que hoy a las 10:00 a.m. se va a efectuar una rueda de prensa en el Parque de las Orquídeas, con la presencia del gerente de Corfecali, Argemiro Cortés.

A propósito

El costo total de la Feria del 2022 fue de $ 14.854 millones, de los cuales la Administración, aporta $13.504 millones y Corfecali aporta los $ 1350 millones restantes.



La Alcaldía entrega este recurso a través de tres desembolsos: el primero, del 50 % de su aporte, se realizó en diciembre; el segundo pago, del 40 %, fue el que se entregó en la última semana de febrero. Falta ese último 10 %.



La Feria del 2022 ha sido la más costosa a la fecha: en el 2021 se invirtieron $ 11.866 millones; en la del 2020, $ 11.955 millones, y en años anteriores el valor fue aun menor.