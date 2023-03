Habitantes de la ladera de Cali piden pronta reactivación del MÍO Cable

Los habitantes de la Comuna 20 de Cali manifestaron que están cansados por las dificultades que les ha generado el mantenimiento del MÍO Cable, que está sin funcionar desde el 11 de enero del presente año.



“Yo anteriormente salía de mi casa para el trabajo desde las 7:10 a.m. e iba llegando a las 8:00 a.m., pero desde que el MÍO Cable está en mantenimiento me toca usar las gualas que implementaron como plan secundario, y el servicio es pésimo, en ocasiones me sale mejor irme a pie”, dijo Luz Marina Lame, habitante del barrio Brisas de Mayo.



De acuerdo con la ciudadana, se supone que las gualas contratadas por Metrocali deberían estar en las estaciones a las 5:00 a.m. y durante todo el día para transportar a los pasajeros, pero en ocasiones esto no se cumple porque “dicen que por acá por Brisas de Mayo no hay mucha gente, entonces no les sale rentable”, agregó Lame.



El concejal Juan Martín Bravo opinó que aunque el MÍO Cable sirve a las personas de la ladera, este es un sistema fallido, ya que “en teoría debería mover más de 20.000 personas al día, pero actualmente transporta alrededor de 3500”.



Al respecto, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, explicó que el sistema está cerrado por hacer un mantenimiento, el cual no se hace desde la fundación del MÍO Cable.

Metrocali dijo al inicio del mantenimiento (11 de enero de 2023), que el sistema estaría por fuera de operación un mes, pero esto no fue cumplido.

“Tras finalizar un diagnóstico, se decidió contratar una supervisión técnica para conocer el estado de dicho sistema. Además, se contrató a un grupo de ingenieros especializados de la empresa Leitner, el fabricante del sistema, para realizar intervenciones especializadas. También se están embelleciendo las cuatro estaciones por donde pasa el cable”, dijo Ortiz.



No obstante, las razones no serían solo esas, ya que el antiguo operador de este sistema (Acam) ya no tiene un contrato vigente. Por ello, Metrocali entraría a manejar el MÍO Cable, pero, no tienen aún los permisos necesarios.



“Se está tramitando el permiso de operación ante el Ministerio de Transporte para que el MÍO Cable pueda ser operado directamente por Metrocali. Se espera tener todo listo para reiniciar la operación del sistema a finales de marzo”, concluyó Ortiz.



Los comerciantes de la Comuna 20 dicen que han tenido pérdidas económicas, ya que este medio de transporte servía como atractivo turístico para que los extranjeros llegaran al sector.