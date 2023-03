Arrojo inadecuado de residuos ya ha dejado más de 100 sancionados este año en Cali

Cerca de un centenar de personas y establecimientos comerciales han sido sancionados por hacer una inadecuada disposición de los residuos sólidos en la ciudad.



Los operativos vienen siendo realizados por diferentes organismos de la Alcaldía, principalmente por parte del Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.



El Dagma, por ejemplo, ha enfocado sus controles de inspección manual de las bolsas de residuos dejadas en separadores viales en corredores gastronómicos como la Calle 9, la Carrera 66, el Parque del Perro, Granada y la Calle 44 Norte. En estos lugares se han impuesto 33 comparendos en lo que va corrido del 2023.



Lea también: ¿Cómo funcionará? Cobro por uso del espacio público será una realidad en Cali



“En la inspección, logramos identificar elementos como facturas, empaques y otros elementos que permiten la plena identificación del establecimiento que saca sus residuos fuera de los horarios y frecuencias de recolección. El deber ser es que, si están generando residuos todos los días y no los quieren tener almacenados en sus establecimientos, deben concertar con el operador un servicio especial de recolección”, explicó Willis Izquierdo, líder del Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Dagma.



Los llamados de la ciudadanía a las autoridades han funcionado para evitar el arrojo de residuos en barrios como San Cayetano, Libertadores, San Vicente y Versalles.



Diana Marcela Redondo, vicepresidenta de la JAC de los barrios San Vicente y Versalles, contó uno de estos casos.

Las multas por la disposición inadecuada de residuos oscilan entre los $ 154.000 y $ 1.200.000.

“El habitante de calle es sorprendido arrojando unas lonas en la base de un árbol. Inmediatamente, llamamos al cuadrante de Policía del sector para que llegara al lugar, donde el personaje nos informó que hace eso para poder conseguir cómo comer. En ese orden de ideas, lo persuadimos para que nos diga quién fue la persona que le entregó los escombros y así nos dimos a la tarea de ir a buscarlo. Se trataba de un comerciante que estaba haciendo la remodelación de su local y que se estaba deshaciendo de sus residuos de la manera más fácil y la menos adecuada: contaminando la ciudad”.



Las multas pueden imponerse por arrojar escombros en el espacio público, no recoger las heces de su mascota y no disponer los residuos ordinarios en los horarios y frecuencias establecidas por la empresa de aseo del sector.



Le puede interesar: Plan Neón dejó nuevos comparendos e inmovilizaciones en la noche del viernes en Cali



Por parte de la Uaesp, están los operativos que se realizan en el marco de la campaña ‘Caza Infractores’, en la que también se han venido desarrollando acciones de limpieza y actividades pedagógicas sobre el manejo adecuado de residuos.



“La autopista Suroriental, la Transversal 103 y las avenidas Ciudad de Cali y Simón Bolívar son algunos de los sectores que hemos limpiado. Llevamos 8500 toneladas de residuos recogidas que hoy no están impactando el espacio público”, señaló Ingrid Bolaños, ingeniera del Equipo de Aseo de la Uaesp.