Contralor de Cali responde a las críticas por escándalos de contratación en Emcali y la Alcaldía

La Contraloría General de Cali ha recibido fuertes críticas en las últimas semanas por cuenta de concejales, personalidades políticas y voceros ciudadanos, que manifiestan que el órgano de control de la ciudad no realiza una labor de veeduría eficiente a la Administración.

Pedro Antonio Ordóñez, contralor de Cali

En lo corrido del año, la Contraloría General de la República ya ha desplazado las funciones del organismo local en dos ocasiones para incluir a la Alcaldía y a Emcali en el Plan Nacional de Vigilancia.



Esto quiere decir que es el ente nacional el que adelanta labores de investigación sobre el Distrito.



En entrevista con El País, el contralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, explicó que la ley le permite hacer esta intervención al organismo nacional para hacer control preventivo antes de ejecutarse un determinado contrato.

Hoy se realiza en Cali una audiencia pública por parte de la Contraloría General de la Nación sobre el caso de Emcali, ¿eso no es una forma de decir que no creen en el ente de control local?



No creo eso. Nosotros, como organismo de control fiscal en el Distrito de Santiago de Cali, ofrecemos un control posterior y selectivo, es decir que entramos después de la actuación del servidor público, porque si no estaríamos coadministrando con él. Esa facultad especialísima para intervenir en tiempo real, que se llama control preventivo, hoy en la República solo es competencia de la Contraloría General de la Nación y por eso es que ellos pueden intervenir justo ahora, nosotros no.



Cuando se firma un contrato, lo único que podemos revisar es la calidad de los estudios previos o cómo se hizo la celebración del contrato, y entramos formalmente cuando se termina el objeto contractual para determinar si ese recurso invertido realmente estaba apuntando a resolver unas necesidades de la sociedad.



Además, esto es algo que ya dio mucho de qué hablar por décadas en el país, ese sistema de control en tiempo real, ustedes ya conocen todas las conductas irregulares, que prácticamente la Contraloría, antes de 1991, era un órgano que coadministraba y daba el visto bueno cuando consideraba correctos los procesos.

Cuando hay un escándalo de estos, los congresistas piden que la investigación llegue a los organismos nacionales porque no creen en los locales, ¿qué diría usted sobre esto?



Tengo que salir en defensa de nuestra entidad porque cuando yo llego a este organismo encuentro un talento humano muy sólido. Tenemos 196 empleados, con una vasta experiencia.



Cuando llego, Emcali ya había sido auditada en los años 2019, 2020 y 2021 por nuestra entidad. Entonces presentamos un informe en el que, para esas tres vigencias, detectamos 309 hallazgos. Eso fue antes de asumir el cargo, porque después perdimos la competencia que la tomó la Contraloría General de la Nación para seguir investigando. Pero, hablamos de que en la investigación anterior se detectaron 24 hallazgos fiscales y eso representó $ 386.920 millones. Se compulsaron 196 copias disciplinarias y 8 denuncias penales por conductas de esta naturaleza.

Los ciudadanos quieren ver que eso se traduzca en sanciones, si un funcionario cometió una irregularidad, que ya no esté vinculado o que sea sancionado y eso no se ve...



En este ejercicio de control hemos detectado 116 conductas disciplinarias, y de ellas se corre traslado a la Procuraduría, también detectamos 6 conductas de orden punitivo, que se trasladan a la Fiscalía para que ellos hagan lo propio. Cuando dices que no se sanciona, tenemos que hacer la división de funciones porque no se puede pretender que la Contraloría sancione. Nosotros lo que hacemos es tratar de buscar o recuperar el recurso público, porque esa es la naturaleza de la Contraloría.



Cuando encontramos conductas disciplinarias, no podemos sancionar disciplinariamente a un servidor, eso es competencia del Ministerio Público, por eso se trasladan las actuaciones a la Procuraduría. Cuando calificamos, por otro lado, que hay conductas de orden penal, entonces se le trasladan a la Fiscalía para que ella haga la correspondiente valoración y ejerza las actuaciones propias de la persecución punitiva, que es la función constitucional de ellos.

Con escándalos como el de Emcali, la comunidad se queja de que no hay un verdadero control, que la Contraloría es de bolsillo...



Allí tendría que decir que no es toda la corporación del Concejo o toda la sociedad la que se queja, hay unas personas en particular que han hecho unas denuncias sobre situaciones irregulares en Emcali. Pero tengo que decir que, efectivamente, han ocurrido situaciones de este tipo. Yo solo llevo nueve meses en el cargo, pero eso no implica que no conozca cómo se comporta esta entidad.

“De los 596 hallazgos en Emcali entre 2016 y 2021, 417 son disciplinarios y se remitieron a la Procuraduría, mientras que 31 conductas son de orden penal, por lo que se trasladaron a la Fiscalía”

La Contraloría no es una entidad de bolsillo. Desde el año 2016 hasta el 2021, en el ejercicio de auditorías a Emcali, se encontraron 596 hallazgos de naturaleza administrativa. Hay que explicar que aquí hay dos escenarios, uno es el de la intervención de los equipos auditores y el otro, el de la intervención de las oficinas de responsabilidad fiscal. En la intervención, del primer equipo, tenemos esos 596 hallazgos y, en ellos, encontramos que la Contraloría detectó 53 hallazgos fiscales, que representan la nada despreciable suma de $ 416.188 millones, que estaban comprometidos en manejos irregulares del recurso público y que, por tanto, el órgano de control tenía que intervenir.



En ese ejercicio de control fiscal, desde el 2016 al 2021, se lograron 32 beneficios, es decir que evitamos que se perdieran recursos por un valor de $ 143.507 millones.



Ahora, ese dinero se recupera ya sea porque se va a ejecutar mal una obra y se aconseja no realizarla, o porque no los vemos técnicamente bien preparado, y por otras razones, entonces se exhibe la alerta e inmediatamente se recupera el recurso.



Además, este año se han hecho 14 denuncias fiscales sobre Emcali.

Cambiando de tema, usted conversó y agradeció a Juan Carlos Abadía en el Concejo el día que lo eligieron, ¿es usted ficha política de él?



Debo indicar que no agradecí a Juan Carlos Abadía, lo que realmente hice fue saludar la dignidad de él porque mi equipo me informó que se encontraba en el recinto de la Corporación y hay que reconocer que Juan Carlos fue concejal, diputado y también gobernador, entonces lo saludé por mis condiciones de académico respetuoso de las personalidades.



Si hubiera llegado Gabo, el rector de la Universidad Libre, de mi universidad la Uceva, los saludo también porque son dignidades a las que uno les debe un respeto.

Entonces, ¿cómo llegó usted al cargo de Contralor de Cali?



A mí me eligen fruto de un concurso de méritos. Yo presento un examen y termino siendo de los mejores resultados, pero, además, tengo una hoja de vida muy aquilatada en experiencia y académicamente tengo una formación abundante.

Sobre la Contraloría Nacional

La Contraloría General de la República dio a conocer, en los últimos días, que auditará a las Empresas Municipales de Cali, Emcali.



No es la primera vez que el órgano de control investiga a la entidad territorial.



Durante la pasada Administración, la Contraloría intervino a la empresa y destacó seis hallazgos fiscales por un valor de $ 15 mil millones.



Actualmente, se realiza una nueva investigación.