Corfecali aún debe $4000 millones de la Feria de Cali del 2021, aclara su Gerente

Luego de la polémica por el informe final de la auditoría, de la Contraloría, sobre la Feria de Cali del 2021, en el que se señala, por ejemplo, que Corfecali habría incumplido con la entrega de informes contables, financieros y documentación de soporte de los contratos con terceros, afectando el pago oportuno a los proveedores, Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, aseguró que ya se tomaron acciones a nivel interno para garantizar el pago de la deuda antes de que termine octubre y, además, evitar que se presenten los mismos problemas con la nueva versión de la Feria.



A la fecha, se deben aproximadamente de $ 4000 millones, la mitad de ese dinero se prevé conseguir a través de un préstamo.

En diálogo con El País el Gerente de Corfecali amplió detalles de los ajustes que se han hecho a nivel interno y cómo se alistan para la celebración en diciembre.

¿Cómo va el pago de la deuda por la feria del año pasado?

De $ 15.300 millones que costó toda la Feria de Cali del 2021 ya hemos pagado un poco más de $ 11.000 millones. Adeudamos en este momento algo cercano a los $ 4000 millones, pero hemos venido pagando paulatinamente.



A Corfecali la Secretaría de Cultura todavía le debe $ 4400 millones. Yo aspiro que la próxima semana nos puedan autorizar otros $ 2000 millones y al 15 de octubre nos hayan pagado la totalidad.



Sin embargo, independientemente de ello, la Junta ya nos autorizó hacer un crédito para pagar a todos los proveedores. Esto se da porque Corfecali ya tiene posibilidades de préstamos en la medida que hemos saldado nuestras deudas.



Calculo que al terminar el próximo mes ya estaríamos a paz y salvo con toda la deuda de la feria, porque el momento crítico y difícil de Corfecali ha venido superándose.



¿El préstamo sería entonces por los $ 4000 millones que deben?



No, no necesariamente. La autorización es por $ 2000 millones y el resto lo cubrimos con recursos propios, es decir, ya comenzamos a recibir ingresos por la comercialización de la Feria de Cali del próximo año y eso servirá para cumplir con lo proyectado.



¿Cuántos proveedores están aún a la espera?



Realmente ya le hemos pagado a todos los artistas. Los proveedores a los que les debemos no son muchos, lo que pasa es que sí son grandes, como Telepacífico, empresas de sonido y algunos bancos. Son menos de 50, si no estoy mal en la cifra son en total 43 proveedores.



Yo calculo que en más o menos 15 días entramos a negociaciones con estas empresas para definir cuándo empezamos a pagarles.



¿Qué esperan ustedes para el próximo año?



Varias cosas importantes. Primero que el contrato de la feria no se demore, porque si esto ocurre nos pone en una situación nuevamente angustiante. Segundo, Corfecali tiene que mejorar sus procesos administrativos internos, eso es totalmente cierto. Tercero, esperamos que Corfecali tenga flujo de caja para pagar anticipos y cancelar a tiempo a los proveedores. Y cuarto, que se mejore el convenio interadministrativo con la Alcaldía de Cali.



¿Usted considera realmente que al cerrar octubre ya han saldado esos pendientes económicos?



Sí. Ya le presenté incluso el informe a la junta directiva y nosotros, con los préstamos y los recursos propios de Corfecali, estamos seguros que para el próximo mes ya hemos pagado todo lo de la feria del 2021.



Además, aspiramos firmar el contrato lo más pronto posible con la Alcaldía, ya que ese es uno de los principales problemas que nos afecta. No ha sido fácil, pero ya hemos logrado tener estabilización de caja y los bancos nuevamente nos están prestando.



Vivida esta situación, ¿qué medidas han asumido para evitar que las fallas se repitan?



Ya hicimos ajustes al equipo administrativo e internamente hay un plan de mejora que busca que los informes se presenten de acuerdo a los requerimientos de la interventoría, la que sea.



Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura y otras dependencias para que planeemos cómo va a ser la Feria de Cali este año y que los riesgos que corramos en términos operativos, administrativos y jurídicos sean mínimos.



También hemos planteado revisar el papel de la interventoría, para que esta sea mucho más ágil, porque ese proceso de entrega de informes ha sido demasiado lento.



Pero, yo creo que todo lo que ha sucedido es un proceso de mejora para Corfecali. Aprendimos que el proceso administrativo hay que hacerlo con mayor rigor y hay que ser muy cuidadosos con esa firma del contrato para no tener estos dolores de cabeza.



La forma en cómo se firmó el contrato fue totalmente desequilibrada para Corfecali. Ahí cometimos un error. No es posible que el primer desembolso (40 % del valor de la feria) se haga el 30 de diciembre y el 60 % restante contra informe final, eso es una locura. A raíz de todo esto tenemos que cambiar las condiciones de contratación.



¿Qué propuestas tienen para la ciudad en esta versión de la feria?

Son varias las que ya hemos revisado, el problema es que no sabemos cuánto es el presupuesto de la Alcaldía. Requerimos de $ 17.000 millones.



Para Corfecali va a ser muy importante, por ejemplo, la activación de Los Cristales, es decir que todos los días tengamos un concierto gratuito en este lugar.



Otro tema prioritario es regresar ‘Melómanos’ al espacio que históricamente han tenido y es en las Canchas Panamericanas. Aunque lo hicimos el año pasado en otro lugar, eso nos trajo dificultades operativas.



Este año se cumplen los 15 años del Salsódromo y por eso tendremos un montaje espectacular. Estamos trabajando también en el Carnaval de Cali Viejo, que cumple 100 años.