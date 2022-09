No caiga en 'fake news': el periodista Juan Gossaín no ha muerto, continúa hospitalizado

El estado de salud del reconocido periodista Juan Gossaín ha causado preocupación a nivel nacional en los últimos días. La Clínica Medihelp Services confirmó que permanece hospitalizado desde hace 10 días debido a una afección cardiaca.



Aunque a través de redes sociales algunas personas aseguraron que el comunicador de 73 años falleció, esta información es falsa. El mismo centro asistencial se refirió a la situación médica del cordobés en un comunicado publicado este martes 27 de septiembre.



“Él se encuentra hospitalizado con nosotros desde el día 18 de septiembre. Llegó procedente del extranjero, después de realizar un procedimiento quirúrgico. Su estado es estable y se encuentra bajo todos los cuidados médicos para la situación de salud que está presentando”, dice el documento firmado por el doctor Javier Hernández Escobar, director médico de la Clínica Medihelp.

Fuerza y fe para el gran periodista y maestro Juan Gossaín. Abrazos a su familia y a toda la gente que lo quiere y admira. Pronta recuperación querido Juan. pic.twitter.com/9xV6J49ADm — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 28, 2022



Las autoridades de salud también desmintieron las especulaciones sobre la muerte del periodista oriundo de San Bernardo del Viento, Córdoba. “La familia agradece las manifestaciones de cariño que ha recibido y a todas las personas interesadas en su evolución. De igual manera, agradecen el respeto dada la situación médica del paciente y manifiestan que las modificaciones y cambios que puedan presentarse serán informados cuando estos sean significativos”, se lee en el comunicado.



No son pocas las personas que han caído en difundir la noticia de la supuesta muerte del maestro del periodismo. La abogada y comunicadora social Susana De León, por ejemplo, expresó sus condolencias. “Qué tristeza la partida de Juan Gossaín Abdala, gran periodista, excelente ser humano, fabuloso escritor y crítico como nadie”, trinó.

Gracias a Dios la noticia de la muerte de Juan Gossain es falsa.



Ustedes no se imaginan la alegría tan grande que me produce saberme equivocada.



Dios, déjanoslo muchos más años. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Susana De León (@Susanadeleonc) September 28, 2022



Después de percatarse de su error, la comunicadora escribió: “gracias a Dios la noticia de la muerte de Juan Gossaín es falsa. Ustedes no se imaginan la alegría tan grande que me produce saberme equivocada. Dios, déjanoslo muchos más años”.



Lo mismo le pasó al columnista de La República y periodista deportivo, Jorge Hernán Peláez, quien se “despidió” con una foto de cuando trabajaba en RCN Radio.



“Siempre recordaré sus regaños y enseñanzas. Gracias a Juan Gossaín, quien me dio la oportunidad de trabajar con él en la legendaria Radiosucesos RCN. Defensor de la buena ortografía, gran maestro de decenas de colegas. Luto en toda la familia RCNRadio. Paz en su tumba”, aseguró.



Usuarios en redes sociales señalaron que algunos medios publicaron que el reconocido periodista murió. “Hoy sus colegas lo han matado y resucitado 100 veces…. Tanto que enseñó no hacer fake news” y “ojo... investigar, verificar, comprobar y corroborar” son algunos de los comentarios de los internautas.