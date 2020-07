¿Consideran implementar cuarentena sectorizada en Cali?

Natalia Moreno Quintero

Debido al aumento exponencial, en las últimas semanas, de nuevos casos de contagio y fallecimientos a causa del covid en todo el país, y además por la alta ocupación en Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, las autoridades de Bogotá decidieron intensificar algunas medidas para contener la propagación del Covid-19 y realizar cercos epidemiológicos más efectivos.



Es por esto que desde la próxima semana, en la capital del país se comenzará a implementar cuarentena por localidades con restricciones similares a las del comienzo cuando se decretó el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional.



La decisión fue tomada después de analizar la cantidad de contagios por diferentes zonas y de declarar alerta naranja en Bogotá. La cuarentena está distribuida por localidades divididas en tres grupos. Estos sectores por 14 días tendrán restricción total de la movilidad y de actividades entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. salvo algunas excepciones.



Teniendo en cuenta que, hasta la fecha, en Cali se contabilizan 10.485 casos covid, 320 fallecidos y el 87 % de las UCIs están ocupadas por casos confirmados, sospechosos y otras patologías, ¿qué posibilidad hay de implementar una cuarentena sectorizada en la capital del Valle?



De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, la medida se podría adoptar si los reportes de Salud Pública Municipal así lo piden. “Es una de las medidas que se pueden adoptar, como las que normalmente se implementan como el toque de queda y ley seca, que contribuyen a controlar la presencia de las personas en determinados sectores, entonces no le veo problema a que en cualquier momento se pueda adoptar si los datos, los análisis que hay en salud pública así nos lo reclaman”, precisó el funcionario.



Asimismo, enfatizó: “la medida es de sumo cuidado porque necesita mucha coordinación interinstitucional, mucha precisión y monitoreo”.



En este sentido, Rojas comentó que “las decisiones de esa naturaleza, que se suelen tomar en el Consejo de Seguridad con la participación de la Secretaría de Salud, están en nuestra caja de herramientas para el manejo de la pandemia”.

Entre tanto, el jefe de cartera mencionó que medidas similares ya se han tomado. “En sectores donde ha aumentado la cantidad de casos lo hemos implementado, por ejemplo, en el barrio Santa Elena hace dos meses, estuvimos decretando una alerta roja por 9 días, hicimos una cuarentena controlada para tratar de reducir la cantidad de casos en la zona y nos funcionó a la perfección”, comentó.



El funcionario señaló que la próxima semana se tendrá Consejo de Seguridad “donde abordamos estos temas, la Secretaria de Salud nos informa la situación de los barrios, si ella recomienda aumentar medidas de regulación en algunos sectores generando controles sanitarios o cordones de aislamiento, se tomará la decisión”.



No obstante, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, aseguró que aún no se ha contemplado dicha medida para la ciudad.



Y es que esta decisión, de acuerdo con el concejal Roberto Ortiz sería poco viable. “En Cali sería muy complicado una cuarentena sectorizada, pienso que la salida es el autocuidado que tenemos tener cada uno; en el caso del oriente, llevarlo a una cuarentena extrema significa entrar en enfrentamientos con la comunidad, si no les llevan mercados, cómo pagar la factura, los requerimientos para subsistir, la gente difícilmente se dejaría encerrar”, indicó el cabildante.



Sin embargo, comentó: “en caso que se desborden los contagios y muertes, tocaría llegar a esa medida”.



Por su parte, Juan Martín Bravo, dijo que apoyaría esa propuesta “siempre y cuando haya un cerco epidemiológico real, sino estaríamos haciendo procesos discriminatorios”.



Considera que “más allá de hacer cuarentena sectorizada, lo ideal es que se tuviera sectores donde las personas puedan hacerse pruebas de covid de forma rápida con resultados inmediatos para hacer un cerco, una vez lo tengamos podemos salir con una propuesta de sectorizar algunas zonas de Cali, pero la Alcaldía no tiene ese cerco epidemiológico de una forma detallada”, puntualizó Bravo.

Cercos epidemiológicos efectivos

La implementación de cuarentena por localidades, en la cual hará aislamientos más estrictos, en coordinación con la Fuerza Pública con el objetivo de realizar cercos epidemiológicos más efectivos, fue apoyada por el Presidente Duque.



La medida se tomó con el fin de hacer controles epidemiológicos en localidades, y “para seguir quitando velocidad exponencial y recuperando vida productiva”, dijo el Mandatario.



En Bogotá se garantizará el apoyo a 240.000 familias a través de Ingreso Solidario y 120.000 más por medio de Familias en Acción, también se hará entrega de 180.000 mercados para la población vulnerable y 27.000 a migrantes, con el objetivo de que las personas puedan cumplir con el aislamiento estricto.