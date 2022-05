Conozca los cambios que tendrán las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio en Cali

Este martes se realizó el segundo debate en la Comisión de Presupuesto del Concejo de Cali para discutir el proyecto de acuerdo 139 de este año.



Este busca la modificación del Estatuto Tributario, cambio que no afectaría el bolsillo de los caleños, pero sí de algunos sectores productivos que no se vieron golpeados durante la pandemia.



La propuesta más importante es el incremento en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio, ICA. Por ejemplo, en el caso de los bancos, ya no se les cobraría una tarifa de 5 por 1000, que le dejó a la Administración $ 33 mil millones el año pasado, sino de 14 por 1000 que, teniendo en cuenta datos de la vigencia 2020, le habría significado al Distrito unos $ 85 mil millones.



Este mismo aumento de la tarifa se aplicaría en el sector de los seguros. En cambio, en los negocios dedicados a las actividades farmacéuticas, de químicos y botánicos, así como al comercio al por menor realizado a través de internet, ya no regiría una tarifa de 6,6 por 1000 sino de 12 por 1000. Con estos cambios al ICA, se podrían recaudar casi $ 80 mil millones al año.



“No buscamos gravar ninguna otra actividad que golpee a la ciudadanía, por eso no se hacen cambios en actividades comerciales y de servicios en los barrios de Cali”, aseguró Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda.



Además, explicó que estas modificaciones se deben a las necesidades que hoy requiere la ciudad en materia de inversión, pues si bien en 2022 se aprobaron $ 4,4 billones, de los cuales $ 3,6 billones son para este fin, a los despachos de la Alcaldía les quedó faltando un billón de pesos para suplir todas sus necesidades.



Otro cambio importante que contempla el proyecto de acuerdo es que todas las empresas públicas de la ciudad estarían obligadas a cobrar el alumbrado público en sus recibos, y en lo referente a la sobretasa a la gasolina, la tasa por gasolina corriente quedaría en $ 940 y la de tarifa extra, en $ 1314, a partir de enero del próximo año.



A esto se suman algunas modificaciones en el sistema general de retenciones y autorretenciones, participación en plusvalía, contribución sobre contrato de obra pública e intereses moratorios.



La concejal Diana Rojas manifestó: “Dentro del contexto financiero, creo que es apropiado lo que hace la Administración y hay una responsabilidad del Concejo de aprobar nuevos recursos de financiación, porque la ciudad quedará endeudada con $ 1,7 billones tras el crédito que solicitó en 2020”.



A su vez, el cabildante Juan Martín Bravo comentó: “Todos debemos poner para sacar adelante la ciudad y los que menos ponen son los bancos, que hoy se ganan $ 13 billones, en especial si se beneficiaron durante la pandemia”.



El debate de este proyecto seguirá en el Concejo mañana con participación de la comunidad.