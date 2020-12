Juan Felipe Delgado Rodriguez

El pico y cédula, que fue retomado por la Alcaldía de Cali para reducir el nivel de contagios y de ocupación de las camas UCI, estará vigente hasta el próximo miércoles 23 diciembre.



La medida se estableció para reducir la aglomeración de ciudadanos en la actividad comercial, como una forma de reducir las aglomeraciones ante el alto número de casos nuevos positivos de covid-19.



De acuerdo a los establecido en el decreto 4112.010.20.2110 de 2020, este sábado 19 de diciembre las personas cuyo documento termine en dígito impar (1, 3, 5, 7, 9) podrán salir a hacer compras, diligencias en establecimientos financieros y entidades públicas.

Es preciso mencionar que la restricción no aplica para el ingreso a restaurantes, bares, servicios de tránsito, gimnasios, escuelas deportivas y/o centros de acondicionamiento físico.



De igual manera, se exceptúan los servicios y trámites notariales bancarios, financieros y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.



Tampoco aplicará al personal médico y demás vinculado con la prestación del servicio de salud, debidamente identificados.



Cabe recordar que en la ciudad también están vigentes el toque de queda y la ley seca. El primero comprende entre las 11:00 p.m. y 5:00 a.m. y la segunda, entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m.