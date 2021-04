Pico y cédula en Cali para este martes 13 de abril

Natalia Moreno Quintero

La medida restrictiva del 'pico y cédula', con la que se busca reducir las aglomeraciones y disminuir los contagios del coronavirus en Cali, habilita este martes a las personas cuyas cédulas terminan en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) acudir a establecimientos comerciales, entidades bancarias y financieras, notarías y oficinas de atención al cliente de instituciones públicas y privadas.



Así quedó consignado en el decreto 4112.010.20.0175 de 2021, donde se aclara que esta disposición no aplica para hoteles ni establecimientos gastronómicos y similares.



Además, en el mencionado decreto se precisan las excepciones a la medida, entre las que se encuentra el personal de la salud, las diligencias que precisan la concurrencia de dos o más personas, los trámites del tránsito y las personas que brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y personas enfermas con tratamientos especiales que necesitan apoyo para realizar trámites.

Es preciso recordar que en la capital vallecaucana continúa vigente el toque de queda, cuyo inicio es a las 8:00 p.m. y culmina a las 5:00 a.m. del día siguiente. Tanto el 'pico y cédula' como el toque de queda rigen -según el decreto- hasta el 19 de abril, no obstante, la Alcaldía de Cali no descarta extender o, incluso, endurecer estas disposiciones si continúan aumentando los casos confirmados de coronavirus y la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos.