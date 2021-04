Gobernadora descarta, por ahora, confinamiento en 40 municipios del Valle por covid-19

Natalia Moreno Quintero

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señaló este lunes que se han obtenido resultados positivos en los 40 municipios del departamento donde rigen el toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. y el 'pico y cédula'.



Ante esto, la Mandataria descartó por el momento endurecer las restricciones para frenar el aumento en los contagios de coronavirus y en la ocupación de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



"El toque de queda y el pico y cédula son las únicas dos disposiciones que hemos adoptado y han sido excelentes. Los reportes indican que vamos bien, porque ayudaron a que bajáramos la ocupación de unidades de cuidados intensivos y pudiéramos estar un poco más tranquilos frente a no tener que tomar una alerta mayor”, expresó la Gobernadora durante su intervención en el espacio televisivo 'Conectados con el Valle'.



"Los cierres totales nos perjudican y no nos ayudan a recuperarnos económicamente", subrayó.



Hasta este lunes, en el Valle del Cauca han sido confirmados un total de 217.981 contagios de coronavirus y 6732 muertes desde la llegada de la pandemia. La ocupación de UCI es superior al 85 %.

Lea además: Ospina pide autorización para vacunar contra el covid-19 a mayores de 60 años



La Gobernadora reiteró que la medida del toque de queda nocturno y el 'pico y cédula' continúan en el departamento, con el fin de evitar las aglomeraciones. De otra parte, invitó a las personas mayores de 70 años a acudir a los centros de vacunación para ser inmunizados contra el covid-19.



Por su parte la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, afirmó que se buscará "darle aire a la economía", evaluando otras fechas y horarios para aplicar a las medidas restrictivas de la movilidad y que no resulten afectados siempre los mismo sectores.



"Quisiéramos llegar a algunos acuerdos para modificar las fechas de cierre, poder trabajar dos días y cerrar uno, tratar de mover los cierres de alguna forma para no afectar siempre al mismo grupo de la economía", comentó.