Concejo presiona a Contraloría para que defina sanciones por hallazgos en Feria de Cali Virtual

Natalia Moreno Quintero

Desde el Concejo de Cali se está haciendo un llamado para que la Contraloría Municipal, en control político, detalle y cuente qué tipos de sanciones se van a interponer respecto a los 44 hallazgos de naturaleza administrativa, que fueron planteados en el informe de fiscalización de los convenios y contratos celebrados en la Feria de Cali Virtual del 2020, dada a conocer por el ente de control.



Cabe recordar que el último informe presentado por la Contraloría de Cali determinó que en el evento se incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $5.281 millones, no obstante, en los últimos días se conoció un informe -fechado el 15 de junio-, en el cual se notifica fe de erratas en los hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el cual se hizo un ajuste de aproximadamente $377 millones, es decir, que el valor real del presunto detrimento es de $5.658 millones.



Este ajuste, indica el informe de fe de erratas fue un “error involuntario”, y que “la diferencia se presenta porque faltó sumar el valor correspondiente al presunto detrimento determinado en el hallazgo con incidencia fiscal N°20, por $377.039.232”, se lee en el documento firmado por Luis Carlos Pimienta Robledo, director técnico ante el Sector Educación.

Lea además: Hambre y otras necesidades que requieren de soluciones prontas, según análisis de Cali Cómo Vamos



Es por esto, que el concejal Juan Martín Bravo considera importante que se realice un control político antes de finalizar sesiones extraordinarias en el hemiciclo -que culminan el próximo 29 de julio-, en este “quien debe ser citado es la contralora de Cali, María Fernanda Ayala, que de hecho, el 10 de junio de este año, yo cité a control político y fue aprobada por los concejales pero no fue agendada por la mesa directiva. La contralora tiene que contarnos todos los 10 hallazgos fiscales que se encontraron en relación a la Feria de Cali 2020. De qué tipo son estos hallazgos, por ejemplo, por contratación indebida, es decir, que contrataron sin los previos requisitos; que una marca tenía que devolver un presupuesto porque no cumplieron la meta de los indicadores, solo devolvieron una pequeña parte; se comprometieron a alcanzar determinado público y esos objetivos no se cumplieron”.



También, añadió Bravo: “nos tiene que contar qué tipo de sanción van a poner porque la Contraloría puede colocar varias sanciones, unas disciplinarias, otras en este caso, de tipo fiscal, y otras que inclusive da inhabilidades (...) Tienen que pagar los que robaron”, aseveró.



Por su parte, el cabildante Roberto Ortiz, señaló que “para poder hacer un debate de control político a lo que fueron los gastos de la Feria de Cali habría que escuchar primero a la Contralora Municipal para que nos hable de ese detrimento que hay, sobre todo cuando ha salido a relucir que las cifras ya no son de $5.300 millones, sino que al verificar se llegó a la conclusión que eran más de $5.600 millones, quiere decir que se robaron la mitad del dinero que se invirtió ($11.000 millones); para mí, terminó en los bolsillos de alguien o beneficiando a patrocinadores de campaña, pero lo cierto es que esa plata se perdió”.



Según Ortiz “llama la atención que conociendo a la contralora, una mujer de más de 20 años en la Contraloría, no haya salido a clarificar a los caleños realmente en qué terminó esa cantidad de plata, ella dirá que le mandará a la Fiscalía y a los órganos de control para que ellos finalmente resuelvan, solamente esperamos que esto no vaya a terminar como muchos de los casos, olvidados en el tiempo o guardados como sabemos que pasa con los procesos que tiene que ver el alcalde Jorge Iván Ospina, que no prosperan, prosperan de cualquier funcionario público menos lo del Alcalde, que eso es lo que nos parece extraño que sean engavetados. Esperamos que este proceso, que se sabe que hubo corrupción, termine en algo y hayan responsables y el ordenador del gasto que es propio Alcalde tenga la claridad para responder”.



Al respecto del comunicado de la fe de erratas en los hallazgos con presunta incidencia fiscal, el actual gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, dijo que prefiere no opinar respecto a ello y que serán los entes de control encargados del desenlace. Este, dijo, “es un tema de cifras, lo que hicimos en Corfecali es entregarles toda la información a ellos -Contraloría-, Corfecali dio explicación de cada uno de los puntos, y la verdad es que la mayoría de estos no fueron tenidos en cuenta. Nosotros lo que tenemos que ser es muy respetuosos con toda la información y ya serán los entes de control y los abogados de las personas que definan si la Contraloría tienen razón o no, entonces yo mal pudiera opinar sobre un ente de control, lo que puede decir es que hemos entregado toda la información”, anotó.



Además, precisó: “Soy consciente de que Corfecali tiene que resolver esas dudas a los organismos de control, pero la prioridad mía en este momento es trabajar hacia el futuro y generar confianza a los ciudadanos, mostrar los mecanismos para que esa contratación sea totalmente transparente y por supuesto hacer una Feria de Cali que permita la unidad de todos los caleños”.



Entretanto, cabe recordar que el informe final de la Contraloría determinó que dentro de los hallazgos, 38 tienen presunta incidencia disciplinaria; 10 con presunta incidencia fiscal y 10 con presunta incidencia penal.



En este sentido, el concejal Fernando Tamayo, explicó que “el tema disciplinario es grave porque implica omisión y problemas en el desarrollo de la función del empleado público; los hallazgos con incidencia fiscales es gravísimo porque ahí se está hablando de problemas con la utilización de los dineros públicos -que son dineros de todos los caleños-, y los hallazgos penales es el tope de lo que puede enfrentar un funcionario público, porque es con Fiscalía. Esto parece una caja de pandora, cada vez que se abre la caja salen y salen cosas. Es muy conveniente en estos días de posibilidad de plenarias se desarrolle ese control político”.

Feria 2021: presencial y sin artistas internacionales

Este año, la versión 64 de la Feria de Cali, ya está lista en papel, según contó el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, quien aseguró que será una feria presencial, “si no es presencial no se haría feria este año”.



Y así se piensa teniendo en cuenta “todo lo que se está haciendo en la vacunación y nosotros estamos trabajando sobre esa línea, y la Feria tendrá este año una misión compleja de convertirse en un elemento de unión de los caleños”, afirmó Cortés, al tiempo que apuntó: “tenemos que ser muy estrictos en la forma en que se escojan los contratos, en que la gente participa en la elaboración de la Feria”.



Además, el Gerente de Corfecali reveló que “este año va a haber un principio, no vamos, con recursos públicos, a traer ningún artista internacional, ni uno. Lo que son recursos de la Feria de Cali lo vamos a dedicar al fortalecimiento local, y excepcionalmente nacional. Esos recursos van a quedar en el sector creativo y artístico de la ciudad”, subrayó.



Según el funcionario aún no se conoce con qué presupuesto contará la Feria de Cali en diciembre. “No sabemos cuál es el recurso que la Alcaldía va a destinar, esperaríamos que nos den los $10.000 millones, entendiendo que hay que hacerla de manera transparente. Mi interés es construir una Feria de Cali con el sector privado, anunciantes, comerciantes y artistas”.



Por último, el funcionario detalló que actualmente se está trabajando con los melómanos, escuelas de salsa, colectivos de Cali Viejo, empresarios “para hacer una Feria de Cali incluyente, popular; estamos convencidos que los recursos se van a manejar de forma transparente”.

La Feria de Cali de este año “tendrá que tener una fortaleza en las comunas, que vaya a los barrios, a los sectores más populares”, señala Corfecali.

“La Feria no es un gasto, es una inversión”

El gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, comentó que los caleños “en medio de la pandemia vieron la Feria de Cali como si fuera un gasto, y no es un gasto, es una inversión, y es el elemento más importante en diciembre para la economía caleña: Por cada $1.000 que invierta Corfecali, la Alcaldía genera $40.000 en el sector productivo, eso lo dicen estudios de economía de la Universidad Javeriana”.



Por ello, aseveró: “La feria es un meganegocio para la ciudad”. Y precisó que Corfecali trabaja en recuperar su prestigio y reputación.