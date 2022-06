Concejo pide declarar calamidad pública en la zona rural de Cali por las lluvias

Los presidentes de las 15 Juntas Administradoras Locales de los corregimientos de Cali se reunieron ayer con el Concejo Distrital para profundizar en las necesidades de esta población y pedir que se declare la calamidad pública en materia de infraestructura vial, debido a las afectaciones que han sufrido por cuenta del invierno.



Fabio Alonso Arroyave, presidente del Concejo y quien dirigió la reunión, comentó que la zona rural de la ciudad ha vivido de manera directa las consecuencias de las fuertes lluvias de las últimas semanas por la precariedad en sus vías y en las obras de mitigación.



“Debemos prevenir cualquier situación de riesgo por deslizamiento, toda vez que la mayoría de corregimientos están ubicados en la denominada Vuelta de Occidente y en la zona plana de inundaciones, con los ríos que los circundan”, explicó Arroyave.



El encuentro entre el Concejo y los representantes de los corregimientos se dio pocas horas después de que un muro de fabricación comunitaria se derrumbara en el barrio San Francisco, colindante con Siloé, aproximadamente a las 6:30 de la mañana.



José Reinel Velazco, habitante afectado por el derrumbe, indicó que la anomalía en la estructura se presentó desde el pasado viernes al mediodía, cuando se procedió a informar a los demás vecinos sobre el riesgo latente. “Ya esta mañana el muro no resistió más y cedió, por toda la humedad que la tierra había recibido. El muro que había lo hicimos nosotros, por cuenta de los vecinos. Todos apoyaron para trabajar porque la Alcaldía quedó de enviarnos materiales, pero no los mandaron, entonces nosotros mismos los compramos”.



José Reinel, con preocupación, comentó que solo en su casa hay doce personas en riesgo; una humilde vivienda de tres niveles.



Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali indicaron que el colapso se debió a que el muro no tenía sistema de drenaje, por lo que la saturación del suelo llevó a la estructura a ese final.



“Digamos que hay un riesgo latente en la zona y tenemos un total de cinco familias que están en riesgo directo. El movimiento en masa cayó sobre una vía peatonal y de manera inmediata los organismos de socorro y bomberos atendieron la situación”, sostuvo el ingeniero Jairo Ángel, líder del equipo técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo.



Ángel declaró que se adelantan trámites de reubicación temporal a las familias afectadas. También dijo que el equipo técnico que él dirige se mantiene alerta ante posibles llamados y peticiones de la ciudadanía para atender situaciones de riesgo en la ciudad.



Por otra parte, en el sector La María del corregimiento de Golondrinas, se presentaron nuevos deslizamientos de tierra, lodo y vegetación, que necesitaron de la presencia de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad para realizar las respectivas labores de despeje, con el apoyo de maquinaria amarilla.



Esto se sumó a los trabajos de remoción de tierra realizados por este organismo a lo largo de este año. De hecho, en los últimos dos meses se han removido 20 derrumbes en diferentes zonas, como el corregimiento de Los Andes, el sector de La Castilla, la Vía al Mar, entre otras.



El líder del equipo técnico de Gestión del Riesgo recomendó a la población, sobre todo de la ladera, “tener mucho cuidado en los lugares donde puede haber aludes de tierra, alejarse en los momentos en los que haya riesgo de deslizamiento, estar atentos a las alertas cuando haya grietas en paredes y pisos, alejarse de las quebradas y zonas inundables y en caso de ver un movimiento en masa, mantenerse alejado y reportarlo a los organismos de socorro y a la Secretaría”.